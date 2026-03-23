Enea Operator wykryła niezgodności techniczne w instalacjach fotowoltaicznych przyłączonych do sieci.

Właściciele wadliwych mikroinstalacji dostaną pisma z listą wymaganych napraw.

Na usunięcie nieprawidłowości mają tylko 14 dni.

Brak reakcji może skończyć się odłączeniem instalacji od sieci elektroenergetycznej.

Fotowoltaika na celowniku. Dlaczego Enea Operator wszczęła kontrole?

Region północno-zachodniej Polski bije rekordy w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci Enei Operator przekroczyła już 8,5 GW. To ponad 2,4 razy więcej niż maksymalne zapotrzebowanie odbiorców na energię w tym regionie.

W niektórych powiatach sytuacja jest jeszcze bardziej skrajna. Lokalna produkcja energii ze źródeł odnawialnych przekracza tam dziesięciokrotność lokalnego zapotrzebowania.

Do sieci Enei Operator przyłączono blisko 200 tysięcy mikroinstalacji OZE o łącznej mocy zbliżającej się do 2 GW. Przy takim nasyceniu rynku operator musi szczególnie pilnować bezpieczeństwa i stabilności całego systemu.

Co grozi właścicielom fotowoltaiki? Odcięcie prądu to realne ryzyko

Enea Operator przeprowadziła przeglądy instalacji i przeanalizowała dane pomiarowe z mikroinstalacji. Wynik? Pojawiły się przypadki niezgodności parametrów technicznych z dokumentacją i zapisami umów.

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji Enei Operator Jacek Kurek wyjaśnił, że spółka musi odpowiedzialnie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa — chodzi zarówno o stabilność sieci, właściwe parametry jakościowe energii, jak i ochronę urządzeń użytkowników.

Nieprawidłowości w pracy instalacji prosumenckich mogą prowadzić do:

przeciążeń sieci elektroenergetycznej,

awarii i zaburzeń stabilności pracy sieci,

zagrożenia dla urządzeń innych użytkowników.

Co sprawdza operator podczas kontroli fotowoltaiki?

Enea Operator precyzuje, co podlega weryfikacji. Kontrolerzy sprawdzają przede wszystkim:

zgodność mocy instalacji z danymi zgłoszonymi do operatora,

przekroczenia parametrów technicznych, takich jak poziom napięcia,

legalność wprowadzania energii do sieci.

Kontrole obejmą wszystkie technologie OZE, choć około 90 proc. mikroinstalacji w sieci Enei to właśnie panele fotowoltaiczne.

14 dni na naprawę. Co musisz zrobić, jeśli dostaniesz pismo od Enei?

Klienci, u których wykryto uchybienia, otrzymają pisemne wezwania. Każde pismo będzie zawierać dokładne wskazanie stwierdzonych niezgodności oraz opis wymaganych działań naprawczych.

Właściciel instalacji ma 14 dni na usunięcie nieprawidłowości. Brak reakcji może skutkować „adekwatnymi działaniami prewencyjnymi” — operator wprost ostrzega, że w skrajnych przypadkach oznacza to odłączenie instalacji od sieci.

Enea Operator przypomina też o obowiązku, który obowiązuje na co dzień: każdą zmianę w instalacji fotowoltaicznej trzeba zgłosić operatorowi w terminie 14 dni od jej dokonania.

Bezpieczna fotowoltaika to warunek stabilnej sieci energetycznej

Pełna wiedza operatora o parametrach pracy mikroinstalacji pozwala unikać automatycznych wyłączeń, przeciążeń i innych zagrożeń. To warunek bezpiecznego funkcjonowania całej sieci — zarówno dla prosumentów, jak i pozostałych odbiorców energii.

Enea Operator jest jednym z czterech największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Rocznie dostarcza ponad 20 TWh energii elektrycznej do ponad 2,7 miliona klientów.