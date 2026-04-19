InPost płaci krocie, a niemiecki DHL zero złotych podatku w Polsce! Dlaczego?

Dariusz Brzostek
2026-04-19 12:00

Ostry spór o podatki w branży kurierskiej odbił się szerokim echem nie tylko wśród przedsiębiorców. Szef InPostu wbija szpilę konkurencji i zaznacza: „My płacimy podatki w Polsce”. Na odzew ze strony DHL nie trzeba było długo czekać. Wygląda na to, że konflikt z setkami milionów w tle, dopiero się rozkręca.

Logo firmy kurierskiej DHL na żółtym tle obok zdjęcia Rafała Brzoski, prezesa InPostu, w zielonej marynarce, krawacie w kropki i z dłonią ułożoną w gest.

Założyciel grupy InPost kontra DHL

Chociaż wiosna bywa jeszcze kapryśna, to w branży kurierskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Rafał Brzoska, twórca grupy InPost, nie gryzł się w język i publicznie uderzył w konkurencję. Poszło o podatki, a dokładniej o to, kto w Polsce naprawdę dokłada się do wspólnej kasy.

Biznesmen przypomniał na swoim kanale w mediach społecznościowych, że jego firma zapłaciła aż pół miliarda złotych podatku CIT za ubiegły rok. Dodał również, że rok wcześniej było to 380 mln zł, a dwa lata wcześniej 250 mln zł. 

Firma korzysta z infrastruktury i płaci podatki w Polsce

Z tych pieniędzy buduje się w Polsce drogi, przedszkola, żłobki czy szpitale” – podkreślił przedsiębiorca. I przy okazji wbił szpilę zagranicznym firmom kurierskim działającym w naszym kraju. 

Ale to nie wszystko. Rafał Brzoska poszedł o krok dalej. Zdaniem szefa InPostu niektóre międzynarodowe koncerny korzystają z polskiej infrastruktury, ale nie dokładają się do budżetu w takim samym stopniu jak krajowe firmy. Brzoska wezwał więc konkurencję do większej przejrzystości w sprawie podatków. 

Błyskawiczna odpowiedź konkurencji w kwestii finansów

 "A teraz sprawdźmy, co zapłacili inni, chwalący się że przecież już mają więcej punktów odbioru paczek niż my - i tak bardzo są promowani przez niektóre platformy" - czytamy w jego wpisie.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Głos zabrali przedstawiciele DHL, jednego z największych graczy na rynku dostaw paczek. Firma przyznała, że nie płaci w Polsce CIT, ale podkreśliła, że inwestuje w rozwój swojej działalności w naszym kraju. 

Firma wydała setki milionów złotych na inwestycje 

Według przedstawicieli DHL tylko w 2025 roku na inwestycje w Polsce przeznaczono aż 329 mln zł. Pieniądze poszły m.in. na rozwój infrastruktury logistycznej, nowych technologii oraz zaplecza operacyjnego.

Spór o podatki w branży kurierskiej dopiero się rozkręca. Jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Internauci są zgodni, gdy w grę wchodzą setki milionów złotych, emocje rosną błyskawicznie. A wojna gigantów od paczek może jeszcze długo rozgrzewać biznesowe kulisy w Polsce – czytamy w komentarzach.

Polecany artykuł:

Glapiński wchodzi do skarbca Fed! Sprawdził polskie złoto na własne oczy
