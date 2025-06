Wakacje 2025

Lato 2025 właśnie się rozpoczęło, za chwilę rozpoczynają się wakacje. Zarówno dzieci, jak i dorośli czekają na ten czas ze zniecierpliwieniem. Polacy od lat chętnie wakacje spędzają poza granicami kraju. Od lat kierunkami pierwszego wyboru są dla nas Turcja, Egipt i Grecja. Czy w tym roku ze względu na zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie coś się zmieni? Czy wakacje w Egipcie, Turcji czy Omanie będą bezpieczne? Co powinny zrobić osoby, które z dużym wyprzedzeniem zaplanowały wyjazd do Iranu, Izraela czy Jordanii?

Wakacje w Egipcie

W pierwszej kolejności bierzemy pod lupę ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przed każdym wyjazdem warto sprawdzić jego komunikaty i ostrzeżenia. W przypadku Egiptu Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże: do gubernatorstwa Synaju Północnego; na obszary znajdujące się przy granicy z Libią i Sudanem, w tym do tzw. trójkąta Halaib (południowo-wschodniego rejonu przy granicy z Sudanem). MSZ odradza podróże, które nie są konieczne do Doliny Nilu pomiędzy Asuanem i granicą z Sudanem (z wyjątkiem Abu Simbel). Na pozostałym terytorium Egiptu zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

Obserwując oferty biur podróży, nie widać specjalnych zmian w propozycjach dotyczących wypoczynku w Egipcie. Organizatorzy popularnych wyjazdów wypoczynkowych zapewniają, że pobyt w popularnych kurortach takich jak Hurghada czy Marsa Alam jest w pełni bezpieczny.

Wakacje w Turcji

A co z Turcją? Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do 30 km strefy przygranicznej z Syrią w okręgach: Hatay, Kilis, Gazinatep, Şanliurfa, Mardin, Şırnak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne: do okręgów graniczących z Syrią: Hatay, Kilis, Gazinatep (z wyjątkiem samego miasta Gaziantep, gdzie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności), Şanliurfa (z wyjątkiem samego miasta Şanliurfa, gdzie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności), Mardin (z wyjątkiem samego miasta Mardin, gdzie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności), Şırnak i do pozostałych okręgów ze zwiększonym ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: Diyarbakır, Batman, Hakkâri, Van (z wyjątkiem samego miasta Van, gdzie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności) oraz Ağrı. Na pozostałym terytorium Turcji, w tym w popularnych regionach turystycznych zalecamy zachowanie zwykłej ostrożności.

W biurach podróży też nie widać zmian w harmonogramach wyjazdów wypoczynkowych do Turcji.

Lato w Omanie

W ostatnich latach na popularności zyskał Oman. Wyjazdy wakacyjne do Omanu wiele osób rezerwuje z większym wyprzedzeniem. Czy wyjazd w najbliższych tygodniach będzie bezpieczny? MSZ odradza podróże do Omanu, które nie są konieczne z uwagi na niestabilną sytuację w regionie oraz powtarzające się zamykanie przestrzeni powietrznej krajów sąsiednich mogące utrudnić lub uniemożliwić przemieszczanie się. Dodatkowo w związku z brakiem polskiej placówki dyplomatycznej na miejscu, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom.

Urlop w Jordanii, Izraelu czy Iranie

Pod dużym znakiem zapytania stanęły urlopy w Jordanii, Izraelu czy Iranie. Biura podróży mają pojedyncze oferty, ale dopiero na jesień/najwcześniej wrzesień. A co na wyjazdy do tych państw mówi MSZ? MSZ odradza podróże, które nie są konieczne dla całej Jordanii. Obecna sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz możliwa jej dalsza eskalacja, może skutkować tymczasowo istotnymi ograniczeniami w ruchu lotniczym. MSZ niezmiennie prosi o zachowanie ostrożności i bezwzględne stosowanie się do zaleceń ​władz miejscowych.

W związku z sytuacją bezpieczeństwa w Izraelu w dniu 13 czerwca 2025 roku została tymczasowo zamknięta przestrzeń powietrzna, a ruch lotniczy został wstrzymany. Możliwe są utrudnienia w ruchu lotniczym w najbliższych dniach.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego między Iranem i Izraelem Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Iranu.

Obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium.

