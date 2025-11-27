Analiza danych rynkowych ujawnia, jak transformacja cyfrowa i nowe trendy konsumenckie budują przewagę konkurencyjną w handlu

Wolna Wigilia 2025. Jak 2 dni urlopu zamienić na tygodniowe wakacje?

Grudzień 2025 roku przyniesie historyczną zmianę w organizacji pracy w Polsce. Po raz pierwszy Wigilia, 24 grudnia, stanie się dniem ustawowo wolnym. Ta decyzja, która weszła w życie 1 lutego 2025 roku, powiększa pulę świąt państwowych do czternastu. W praktyce oznacza to, że w grudniu Polacy będą pracować tylko 20 dni, a aż 11 dni będą mieli wolne. Dla pracownika zatrudnionego na pełen etat przekłada się to na 160 godzin pracy, co jest jednym z najniższych wyników w całym roku. Tak korzystny bilans to efekt nie tylko czterech weekendów, ale również trzech świąt wypadających w dni robocze, czyli od 24 do 26 grudnia. Osoby zatrudnione na część etatu przepracują proporcjonalnie mniej, na przykład 120 godzin przy 3/4 etatu lub 80 godzin przy połowie.

Taki układ kalendarza to dla pracowników prawdziwa gratka i okazja do zaplanowania długiego odpoczynku przy minimalnym uszczupleniu puli urlopowej. Wystarczy wziąć wolne w poniedziałek 22 grudnia i wtorek 23 grudnia, aby połączyć weekend ze świętami i cieszyć się aż siedmiodniową przerwą. Jeszcze więcej możliwości daje przełom roku. Wykorzystując pięć dni urlopu, konkretnie 29, 30 i 31 grudnia oraz 2 stycznia, można zyskać dwa tygodnie wolnego, które potrwają od Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. Analitycy rynku pracy idą o krok dalej i wyliczają, że sprytne planowanie w całym 2025 roku pozwoli zamienić zaledwie 8 dni urlopu na imponujące 31 dni wolnego.

Bitwa o portfel Polaka. Stacjonarny handel kusi niedzielami, e-commerce bije rekordy

Nowe przepisy to nie tylko korzyści dla pracowników, ale także duże wyzwanie dla sektora handlu. Ustanowienie Wigilii dniem wolnym oznaczało utratę jednego z najbardziej dochodowych dni w roku, dlatego w ramach rekompensaty w grudniu 2025 roku czekają nas aż trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia. Ustawodawca wprowadził jednak istotne zabezpieczenie dla pracowników. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca może wymagać pracy tylko w dwie z tych trzech niedziel. Dla firm jest to logistyczne wyzwanie przy układaniu grafików, ale dla zatrudnionych to gwarancja dodatkowych praw. Za pracę w handlową niedzielę należy im się dzień wolny w terminie sześciu dni przed lub po niej. Jeśli firma nie jest w stanie tego zapewnić, musi wypłacić dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. Zmiany budzą jednak obawy właścicieli małych sklepów, którzy co prawda mogą sami stanąć za ladą, ale tracą wsparcie pracowników w kluczowym dla handlu momencie.

Te zmiany w prawie pracy nakładają się na wyraźne trendy w zachowaniach konsumentów. Jak prognozuje Mastercard Economics Institute, Polacy planują wydać na święta o 5% więcej niż rok temu, co stawia nas na drugim miejscu w Europie, tuż za Węgrami. Jednocześnie coraz śmielej przenosimy zakupy do internetu. Handel online stanowi już 9% całej sprzedaży detalicznej i rośnie w tempie 8,8% rocznie. Co ciekawe, niektóre kategorie notują wręcz eksplozję popularności w sieci, jak motoryzacja ze wzrostem o 464% rok do roku czy żywność, która urosła o 55,8%. Dane rynkowe pokazują też, że chętnie inwestujemy w domowe centrum rozrywki. Sprzedaż soundbarów wzrosła o ponad 30%, a statystyczny Polak opłaca już abonament w trzech różnych serwisach streamingowych.

