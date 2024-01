Wolne od pracy z powodu mrozu! Oto obowiązki pracodawcy

Zimno w pracy - obowiązki pracodawcy

W pomieszczeniach pracodawca musi zapewnić temperaturę nie niższą niż 14 st. C, jednak jeśli wykonywana jest tam praca lekka i biurowa, to temperatura nie powinna spaść poniżej 18 st. C. Przy temperaturze otoczenia poniżej 10 st. C pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni gorące napoje. Pracodawca jest zobowiązany również do zorganizowania pomieszczenia, w którym pracownicy ogrzeją się lub zmienią odzież. Temperatura w takim miejscu musi wynosić przynajmniej 16 st. C.W przypadku braku możliwości zapewnienia lokali tego typu należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednie źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Ciepłe posiłki w pracy

W okresie zimowym pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom ciepłych posiłków profilaktycznych, gdy pracownik wykonuje prace związane z wysiłkiem fizycznym. Okres zimowy dla celów wydawania posiłków profilaktycznych trwa od 1 listopada danego roku do 31 marca kolejnego roku.

Ważne!

- Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie można zapewnić pracownikom odpowiednich temperatur za pomocą istniejącej instalacji, oznaczać to będzie sytuację braku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W związku z tym pracownicy będą mogli zaprzestać wykonywania pracy, jednak z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – wskazuje Andrzej Bączkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting, cytowany przez dlahandlu.pl

Działania niezgodne z prawem

Jeżeli pomieszczenie pracy nie ma wymagań technologicznych do utrzymywania niskiej temperatury (np. chłodnia) to pracodawca nie może w zamian za brak ogrzewania zapewnić pracownikom odzieży ciepłej. Nie może również wtedy kompensować zimna posiłkami regeneracyjnymi. Nie wolno też do zapewnienia ciepła wykorzystywać otwartego ognia, choćby pod postacią otwartych palenisk węglowych. Można wyznaczyć miejsca do ogrzania się pracowników i jednocześnie zwiększyć dopuszczalne przerwy w pracy (na ogrzanie się).

Pracownik może odmówić świadczenia pracy

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Za ten czas zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Za łamanie przepisów BHP pracodawcy grozi kara grzywny. Jej maksymalna wysokość to 30 000 zł.

