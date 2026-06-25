Rządowy projekt ustawy "SAFE 0 proc.", regulujący podział zysków NBP, ma zostać przedstawiony w ciągu 2-3 miesięcy.

Nowa propozycja uwzględnia postulat Lewicy, aby 95% ewentualnych zysków NBP przeznaczyć również na ochronę zdrowia.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że prezydencki projekt "SAFE 0 proc." nie będzie procedowany z powodu niezgodności z Konstytucją.

Projekt ma zabezpieczyć podział przyszłych środków z NBP, mimo że obecnie Bank nie generuje zysków.

Kiedy rząd przedstawi projekt "SAFE 0 proc."?

Spór o finansowanie polskiej armii wchodzi w nową fazę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy rząd Donalda Tuska przedstawi własną wersję ustawy mającej na celu wsparcie zbrojeniówki. Koalicja rządząca jest po wewnętrznych konsultacjach, których efektem będzie rządowy projekt ustawy wprowadzającej program SAFE 0 proc. Ma on powstać na bazie już istniejących propozycji.

– Jesteśmy po konsultacji w ramach koalicji. Będzie projekt rządowy oparty na bardzo dobrym projekcie, z niektórymi zmianami wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza - przekazał w czwartek w TVN 24 marszałek Czarzasty.

O CO CHODZI Z "POLSKIM SAFE 0 PROCENT"? WYJAŚNIAMY

Co z projektem prezydenta i zyskiem z NBP?

Jednocześnie marszałek Czarzasty jednoznacznie przesądził o losie konkurencyjnej inicjatywy. Jego zdaniem projekt ustawy autorstwa prezydenta Karola Nawrockiego, który od marca czeka w Sejmie, nie będzie dalej procedowany. Powód? Niezgodność z Konstytucją. Kluczową kwestią pozostaje jednak źródło pieniędzy. Marszałek Czarzasty stwierdził też wprost, że środków z Narodowego Banku Polskiego, na których opiera się idea programu, po prostu nie będzie. Wyjaśnił, że nowe prawo jest tworzone z myślą o przyszłości, "chcąc zabezpieczyć na przyszłość podział tych środków, jeżeli one się kiedykolwiek pojawią".

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