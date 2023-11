i Autor: Shutterstock

Leczenie uzdrowiskowe 2023

Wyjeżdżasz do sanatorium z NFZ? 5 ważnych informacji, o których warto wiedzieć

Jeśli wybierasz się na leczenie uzdrowiskowe z NFZ warto sprawdzić, jakie zabiegi zapewniają sanatoria, za co trzeba dopłacić i czy masz zapewniony transport. Planując wyjazd do sanatorium warto również wiedzieć, czy skierowanie może stracić ważność i czy można do uzdrowiska pojechać ze współmałżonkiem lub przyjaciółką.