Pieniądze z ZUS

Wypłacają 3920 zł albo 2988 zł miesięcznie. Decyduje jeden warunek

Świadczenie wspierające oraz świadczenie pielęgnacyjne to dwie różne podstawy do otrzymania przelewu od ZUS-u ze względu na niepełnosprawność. Nie można ich jednak pobierać jednocześnie. Świadczenie wspierające jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością. Świadczenie pielęgnacyjne trafia do opiekuna.