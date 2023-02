Wypłata nowych podwyżek dla pracowników samorządowych. Wynagrodzenia wzrosną nawet o 1600 zł!

Ile wyniosą ostateczne podwyżki?

Portalsamorządowy.pl, wylicza, że ostatecznie stawki te wyniosą od 3300 zł do 5200 zł, a nie jak przewidywano w projekcie od 3 tys. zł (w I kategorii zaszeregowania) do 4300 zł (w XXII kategorii zaszeregowania). Oznacza to, że w stosunku do obecnie obowiązujących, minimalne stawki wynagrodzenia wzrosną od 1150 zł do 1600 zł.

Według wyliczeń ZPP wynika, że wynagrodzenia minimalne na poszczególnych stanowiskach będą wyglądały następująco:

sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu powyżej 300 tys. mieszkańców) - 4800 zł,

sekretarz gminy - 4600 zł,

kierownik urzędu stanu cywilnego - 4400 zł,

kierownik ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 4400 zł,

geodeta miasta - 4200 zł,

zastępca kierownika USC - 4200 zł,

sekretarz powiatu - 4600 zł,

dyrektor (kierownik, naczelnik) samorządowej jednostki organizacyjnej - 4800 zł,

zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) samorządowej jednostki organizacyjnej - 4600 zł,

główny księgowy - 4440 zł,

rzecznik prasowy - 4200 zł,

audytor wewnętrzny - 4200 zł,

powiatowy konserwator zabytków - 4200 zł,

Jak czytamy na portalusamorzadowym.pl podane wyżej to kwoty brutto.

"Trzeba też pamiętać, że są to kwoty minimalne, które pracodawca, jakim jest jednostka samorządu terytorialnego, może - a w niektórych przypadkach musi - podwyższyć. Bo wprawdzie planowana regulacja ma na celu dostosowanie wynagrodzenia pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r., ale już teraz wynosi ono 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. będzie wynosiło 3600 zł. Warto przy tym zauważyć, że obecne stawki minimalnych wynagrodzeń pracowników samorządowych wahają się od 2150 zł do 3600 zł brutto" - zaznacza portal.

Jak czytamy, ZPP zwraca uwagę, że w rozporządzeniu pozostawiono bardzo często stosowane stanowisko młodszego referenta, które w pierwotnej wersji zostało skasowane. Podkreśla także, że pomimo zaproponowania wyższych stawek wynagrodzenia, nadal pozostawiają one wiele do życzenia - szczególnie jeżeli chodzi o wyższe kategorie zaszeregowania.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.