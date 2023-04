Koniec wysokiej waloryzacji emerytur! Od przyszłego roku znaczny spadek!

Waloryzacja emerytur będzie coraz mniejsza! Są rządowe wyliczenia

Wygląda na to, ze waloryzacja emerytur w najbliższych latach będzie spadać, wraz ze wskaźnikiem inflacji. Ministerstwo rolnictwa składając projekt dodatku "sołtysowego" do emerytury wysokości 300 zł, przedstawiło również prognozy waloryzacyjne na przyszłe lata. Wynika z nich, że waloryzacja w 2024 roku wyniesie 10,19 proc., to znacznie niższa niż rekordowe 14,8 proc. z 2023 roku. To oznacza, że senior otrzymujący do tej pory świadczenie 2500 zł brutto, w 2024 roku jego świadczenie wzrośnie do 2755 zł brutto (zysk 255 zł). Dokładne wyliczenia przedstawiamy w naszej galerii.

W przyszłych latach waloryzacja będzie jeszcze niższa. Zgodnie z prognozami resortu rolnictwa w 2025 roku waloryzacja wyniesie 5,77 proc. Więc senior, który będzie miał świadczenie wysokości 2755 zł brutto po waloryzacji z 2024 roku, w 2025 roku będzie otrzymywał 2914 zł brutto (zysk 114 zł brutto).

W 2026 waloryzacja ma wynieść jedynie 4,15 proc., więc senior ze świadczeniem wysokości 2914 zł brutto, dostanie podwyżkę do 3035 zł brutto (zysk 121 zł brutto). W 2027 roku i następnych latach przewidziano waloryzację wysokości 4,42 proc.

Są jednak dobre wieści dla emerytów

Waloryzacja wynika z dwóch czynników - z inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Malejąca waloryzacja oznacza więc, że będzie spadała inflacja, a tym samym ceny nie będą już rosły w tak zawrotnym tempie.

Oczywiście prawdopodobnie wzrost waloryzacji nie będzie dostateczny, aby wyrównać wzrost cen. Nie ma jednak wątpliwości, że inflacja doprowadziła do znacznego zubożenia całego społeczeństwa i wszyscy odczuliśmy i jeszcze odczujemy spadek poziomu życia.

