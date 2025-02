Wyższa 13. i 14. emerytura dla seniorów. Wystarczy złożyć wniosek

Ukraińcy nie stracą 800 plus? "Nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane"

Jak zwiększyć emeryturę

ZUS wraz z PIT-em wysyła do emerytów i rencistów wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. złotych, czyli formularz EPD-21. Powinny go wypełnić i odesłać osoby, których dochód w 2024 roku nie przekroczył puli wolnej od podatku, czyli 30 tys. zł. Złożenie takiego wniosku skutkuje tym, że ZUS nie będzie potrącać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (z emerytury, renty, a także dodatkowych rocznych świadczeń: trzynastki i czternastki) do momentu, w którym to suma dochodów ze świadczeń w danym roku wyniesie 30 tys. zł. Dopiero po przekroczeniu kwoty 30 tys. zł ZUS zacznie potrącać ze świadczenia zaliczkę na podatek w wysokości 12 proc. bez stosowania kwoty zmniejszenia. Jak już zostało wspomniane, oznacza to, że zarówno od stałej emerytury, ale i od 13. emerytury oraz 14. emerytury nie będzie potrącenia podatku, więc do wypłaty będzie wyższa kwota. Jeśli emeryt z niskim świadczeniem nie złoży takiego wniosku, to dostanie 13. i 14. z potrąconym podatkiem, czyli niższą, ale odzyska te pieniądze dopiero za rok, rozliczając zeznanie podatkowe w postaci zwrotu nadpłaconego podatku.

Nadpłata czy niedopłata podatku

ZUS wysłał wnioski EPD-21 (wniosek/wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł) do 460 tys. klientów, którym podatek był naliczany tylko od trzynastej i czternastej emerytury, a mogą być z tego podatku zwolnieni. Oczywiście mogą go złożyć też seniorzy, których dochód w danym roku przekroczy choć nieco tę stawkę. Ale w ich przypadku po zakończeniu roku w rozliczeniu z urzędem skarbowym może powstać niedopłata podatku, którą trzeba będzie uregulować.

Uwaga! ZUS ostrzega, że raz złożony wniosek EPD-21 będzie obowiązywał także w kolejnych latach, aż do czasu, gdy świadczeniobiorca go nie wycofa lub złoży inny wniosek podatkowy. Zatem warto rozważyć, czy wolimy odprowadzać podatek od 13. i 14 emerytury i mieć ewentualną nadpłatę podatku, którą skarbówka nam zwróci w ramach rocznego rozliczenia podatku, czy też ryzykujemy sporą niedopłatę podatku, którą to trzeba będzie uregulować.

Autor: