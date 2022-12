Zachęty rządowe do dłuższej pracy

Interia informuje, że przyczynami komplikowania się sytuacji w sferze świadczeń emerytalnych będą: spadek dzietności, starzenie się społeczeństwa i wydłużanie się przeciętnej długości życia.

- Pracujący seniorzy, którzy czasowo wycofają się z pobierania emerytury, będą zwolnieni z podatku dochodowego do poziomu 85 528 zł rocznie. Dodatkowo ci, którzy rozliczą się w oparciu o skalę podatkową, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Łącznie więc nie zapłacą podatku od dochodów aż do 115 528 zł. - wylicza portal i przypomina, że z ulgi mogą korzystać kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku, jeżeli nie otrzymują, mimo nabycia uprawnienia, emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej oraz uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Portal powołując się na eksperta wylicza, że jeśli przykładowy mężczyzna zgromadził kapitał początkowy w wysokości 500 tysięcy zł, to po przejściu na emeryturę w ustawowym terminie jego świadczenie będzie wynosiło 2777 zł (kwota kapitału podzielona przez liczbę miesięcy, które statystycznie pozostały mu do przeżycia).

Jeśli odroczy emeryturę o dwa lata, to świadczenie wzrośnie do 3205 zł. Jeśli dodatkowo uwzględnimy fakt, że w wyniku corocznej waloryzacji wartość wypłacanej emerytury zwiększy się o 8 proc., to kwota podniesie się do 3461 zł. To daje o 684 zł miesięcznie więcej, czyli 24,6 proc. Trzeba tu dodać, że w przyszłym roku gwarantowana przez rząd waloryzacja ma sięgnąć nawet 13,8 proc. A niewykluczone, że będzie większa - wysokość zależna będzie m.in. od średniego wskaźnika inflacji za 2022 r.

Jeśli po omawianych dwóch latach zwłoki przykładowy obywatel sięgnie w końcu po świadczenie emerytalne i będzie żyć jeszcze 10 lat, to jego “zysk" z odroczenia emerytury wyniesie 82 080 zł. Przy skróceniu długości życia do pięciu lat, będzie to tylko 41 040 zł, jednak przy 15 latach życia - 123 120 zł.

Z kolei, jeżeli zdecyduje się od razu pobierać świadczenie, to przez dwa pierwsze lata otrzyma 66 648 zł. To więcej niż wyniósłby jego zysk, gdyby żył jeszcze maksymalnie pięć lat, lecz mniej, niż gdyby pozostało mu minimum dziewięć lat życia (przy waloryzacji rzędu 8 proc.).

- Dzięki zerowemu PIT emeryt będzie mógł odkładać dodatkowe pieniądze z pobieranego przez dwa lata wynagrodzenia. Co więcej, dzięki pracy będzie powiększał swoje konto o kolejne składki na przyszłą emeryturę, a to oznacza, że wzrost jego świadczenia będzie jeszcze wyższy. Z drugiej strony, stratą "opóźnionych emerytów" będzie niemożność sięgnięcia po tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, a może i piętnastą, bo wprowadzenia takiej nie wyklucza rząd - czytamy na portalu.

Z wyliczeń wynika, że jeśli ktoś odroczy wypłatę emerytury, to za jakiś czas dostanie ją w wyższej kwocie - głównie z powodu krótszej oczekiwanej długości życia branej w takim wypadku pod uwagę przez ZUS. Przy wyliczaniu kwoty emerytury uwzględnia się bowiem prawdopodobieństwo, ile jeszcze lat życia ma przed sobą odbiorca świadczenia. W przypadku mężczyzn przechodzących na emeryturę w wieku ustawowym jest to około 15 lat, zaś w przypadku kobiet około 23. Dokładny wskaźnik jest co roku aktualizowany.

