Nowe stawki odszkodowań za wypadek przy pracy od 1 kwietnia

Więcej pieniędzy dla osób poszkodowanych w pracy to efekt corocznej waloryzacji świadczeń. Zgodnie z obwieszczeniem ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, podwyższone kwoty obowiązują przez najbliższy rok. Oznacza to, że każdy, kto uzyska prawo do świadczenia po 31 marca tego roku, otrzyma pieniądze wyliczone już według nowego, korzystniejszego przelicznika.

Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z ZUS z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. Decyzje w tej sprawie, wydane po 31 marca 2024 r., będą już uwzględniały wyższe stawki, nawet jeśli sam wypadek miał miejsce wcześniej. Kluczowa jest data wydania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie ZUS za uszczerbek na zdrowiu?

Podstawą do wyliczenia wysokości świadczenia jest procentowy uszczerbek na zdrowiu, określany przez lekarza orzecznika ZUS po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Im poważniejszy uraz, tym wyższe odszkodowanie. Od 1 kwietnia kwota za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wzrosła z 1269 zł do 1431 zł.

Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 1431 zł, co jest podstawą do wyliczenia pełnego jednorazowego odszkodowania z ZUS. Przykładowo, orzeczenie o 10-procentowym uszczerbku oznacza wypłatę 14 310 zł.

Na większe pieniądze mogą liczyć też osoby, u których lekarz orzecznik stwierdził całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku jednorazowe odszkodowanie wynosi 25 044 zł.

Odszkodowanie po śmierci pracownika. Jakie kwoty dla rodziny?

Przepisy regulują również wysokość świadczeń dla rodziny w najtragiczniejszej sytuacji – gdy wypadek przy pracy lub choroba zawodowa doprowadziły do śmierci pracownika. Wysokość odszkodowania zależy od tego, kto jest do niego uprawniony.

W razie śmierci pracownika wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jego najbliższa rodzina może liczyć na wsparcie finansowe w postaci jednorazowego odszkodowania. Nowe stawki wyglądają następująco:

128 799 zł – gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego.128 799 zł (do podziału w równych częściach) – gdy uprawnieni są jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci. Na każde z dzieci przypada dodatkowo kwota zwiększenia odszkodowania w wysokości 25 044 zł.64 399 zł – gdy do odszkodowania uprawnieni są inni członkowie rodziny niż małżonek lub dzieci (np. rodzice lub rodzeństwo, jeśli spełnią określone warunki).Jeśli do świadczenia uprawnionych jest kilku członków rodziny (innych niż małżonek i dzieci), kwota 64 399 zł jest zwiększana o 25 044 zł na każdą kolejną uprawnioną osobę.