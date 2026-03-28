Strach padł na turystów. Czy biura podróży podniosą ceny wakacji?

Informacje o możliwych podwyżkach cen wycieczek zaniepokoiły wszystkich, którzy zaplanowali już urlop. Wizja dopłaty do dawno wykupionych wczasów jest mało przyjemna, ale niestety realna. Touroperatorzy przyznają, że rosnące ceny paliwa lotniczego i napięta sytuacja geopolityczna mogą zmusić ich do zmiany cenników.

Jednym z biur, które odniosło się do sprawy, jest Itaka. W przesłanym nam komunikacie firma uspokaja, że na razie nie planuje żadnych podwyżek. Zaznacza jednak, że nie można tego wykluczyć w niedalekiej przyszłości. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw. A ta nie wygląda kolorowo. Cena za baryłkę ropy coraz wyższa, a końca wojny na Bliskim Wschodzie nie widać.

„Aktualnie nie planujemy podwyżki cen imprez. Jednak nie wykluczamy, że może to nastąpić w dalszej przyszłości, o ile sytuacja geopolityczna spowoduje znaczącą zwyżkę cen paliw” – czytamy w oświadczeniu.

Itaka wyjaśnia też, jak działa rynek. Touroperatorzy podpisują umowy z hotelami z dużym wyprzedzeniem, co chroni przed nagłymi skokami cen. Inaczej jest z przewoźnikami lotniczymi. Tutaj duża część kosztów jest rozliczana już po wykonaniu lotu, w oparciu o aktualne ceny paliwa. Jeśli te rosną, rosną też koszty biura.

Kiedy biuro podróży może zgodnie z prawem podnieść cenę wycieczki?

Wątpliwości prawne rozwiewa Bartosz Klimczuk z biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje się, że podniesienie ceny po podpisaniu umowy jest możliwe, ale tylko pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim, taka możliwość musi być jasno zapisana w umowie, którą klient podpisał z biurem.

Jak wyjaśnił nam przedstawiciel UOKiK, prawo dopuszcza podwyżkę tylko w trzech konkretnych przypadkach:

gdy rosną koszty transportu (np. przez droższe paliwo),

gdy rosną podatki lub opłaty (np. lotniskowe),

gdy zmieniają się kursy walut istotne dla danej wycieczki.

Co ważne, organizator turystyki może podwyższyć cenę po zawarciu umowy, jeżeli w umowie wyraźnie zastrzeże taką możliwość. Biuro musi powiadomić klienta o zmianie w zrozumiały sposób, uzasadnić ją i pokazać, jak została obliczona. Cena nie może też wzrosnąć w ciągu 20 dni przed wyjazdem. Jeśli podwyżka przekracza 8 proc. całej ceny wycieczki, klient ma prawo bez żadnych kosztów zrezygnować z umowy.

Jak się zabezpieczyć przed podwyżką?

Na szczęście turyści nie są bezbronni. Najlepszym sposobem na uniknięcie dopłat jest specjalne ubezpieczenie. Biura podróży oferują tzw. Gwarancję Niezmienności Ceny (GNC), która chroni przed ewentualnymi podwyżkami. Zwykle jest ona darmowa dla osób kupujących wycieczki w przedsprzedaży (first minute). Itaka poinformowała, że klienci, którzy zarezerwowali już wakacje na sezon Lato 2026, ale nie mieli tej gwarancji, mogli ją dokupić wstecznie do 8 kwietnia w cenie od 79 zł. To pokazuje, że warto dopytać o taką opcję przy rezerwacji, by zapewnić sobie spokojny sen i pewność, że cena naszego urlopu nie zmieni się tuż przed wylotem.