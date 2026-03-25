Tygodniowe wakacje z przelotem za mniej niż 1000 zł — to możliwe już teraz

Bułgaria weszła do strefy euro, a ceny wciąż są niskie — sprawdzamy, dlaczego

Poznaj kurorty, które polscy turyści pokochali za plaże i łagodne morze

Dowiedz się, co warto zobaczyć poza leżakiem, żeby nie żałować po powrocie

Bułgaria najtańszym kierunkiem wakacyjnym lata 2026

Przeanalizowaliśmy oferty największych polskich biurów podróży. Wynik jest jednoznaczny — Bułgaria to najtańszy kierunek wakacyjny tego lata. Dotyczy to zarówno wyjazdów z dojazdem własnym, jak i lotniczych pakietów all inclusive.

Tygodniowe wakacje w Bułgarii z dojazdem własnym i noclegiem w hotelu trzygwiazdkowym ze śniadaniami kosztują już od 399 zł za osobę. To absolutne minimum na rynku. Jeśli wolisz polecieć samolotem, zapłacisz od około 950 zł — w cenie przelot i transfery na miejscu. Pakiet all inclusive startuje od 1500 zł.

Wszystkie ceny dotyczą szczytu sezonu, czyli okresu od czerwca do końca sierpnia.

Dlaczego wakacje w Bułgarii są takie tanie?

Koszt wyjazdu zależy głównie od cen paliwa lotniczego, kursów walut i konkurencji między kierunkami — wyjaśnia Agata Chmiel z Wakacje.pl. Bułgaria ma tu podwójną przewagę: niskie koszty operacyjne i silną konkurencję wśród lokalnych dostawców.

Wiele osób obawiało się wzrostu cen po przystąpieniu Bułgarii do strefy euro 1 stycznia 2026 r. Eksperci od początku uspokajali jednak, że to w dużej mierze zmiana techniczna. Wiele rozliczeń branżowych i tak odbywało się wcześniej w euro. Praktyka potwierdza te słowa — wakacje w Bułgarii są wciąż tanie.

Dodatkowy plus to brak kontroli granicznych na lądowych przejściach z Bułgarią od 1 stycznia 2025 r. Podróż własnym samochodem nad Morze Czarne jest teraz szybsza i bardziej przewidywalna.

Plaże, kurorty i morze. Co oferuje bułgarskie wybrzeże?

Bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego przyciąga długimi, piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do wody. Hotele stoją często w pierwszej linii brzegowej. Temperatura wody latem sięga 25°C, a powietrza — nawet 30°C.

Najpopularniejsze kurorty w Bułgarii to:

Słoneczny Brzeg — największy i najbardziej rozbudowany, z szeroką ofertą rozrywkową

Złote Piaski — znane z długiej, piaszczystej plaży i parku narodowego tuż obok

Sozopol — urokliwe miasteczko z klimatem i bogatą historią

Primorie — spokojniejsza alternatywa dla tłoczniejszych kurortów

— Infrastruktura w najpopularniejszych kurortach nie ustępuje tej z basenu Morza Śródziemnego — mówi w wypowiedzi dla WP.pl Ewelina Karczewska-Stasik z Travelplanet.pl.

Cisza i klify, czyli mniej znane miejsca warte uwagi

Szukasz spokoju z dala od tłumów? Sprawdź Kawarnę — niewielkie miasto oddalone o około 30 km od Albeny i 40 km od Złotych Piasków. Mało turystów, dużo przestrzeni.

Niedaleko Kawarny leży przylądek Kaliakra — jedno z najpiękniejszych miejsc na całym bułgarskim wybrzeżu. Strome klify wiszą nawet 70 metrów nad wodą. Znajdziesz tu ruiny rzymskich łaźni i murów obronnych. To miejsce z prawdziwą historią — Kaliakra była areną kilku morskich bitew.

Co warto zobaczyć w Bułgarii poza plażą?

Bułgaria to znacznie więcej niż leżak i morze. Kraj kryje w sobie kilka prawdziwych perełek.

Nesebyr — zabytkowe miasto wpisane na listę UNESCO, tuż przy Słonecznym Brzegu. Obowiązkowy punkt na mapie każdego turysty.

Sofia — stolica z imponującym Soborem Aleksandra Newskiego, który zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i w środku.

Płowdiw — drugie co do wielkości miasto Bułgarii ze starożytnym teatrem rzymskim, wciąż używanym do organizacji koncertów i festiwali.

Dolina Róż — jeden z najpiękniejszych regionów kraju. Słynie z pól różanych, z których pochodzi słynny na całym świecie olejek różany.

— Bułgaria pozwala cieszyć się bałkańską gościnnością, wyśmienitą kuchnią i winnicami, a lot trwa zaledwie około 2,5 godziny — podkreśla Karczewska-Stasik.

Bułgaria na lato 2026 — czy warto rezerwować już teraz?

Do wakacji zostały trzy miesiące, a oferty są już dostępne. Im szybciej zdecydujesz, tym większy wybór terminów i hoteli. Dotyczy to szczególnie rodzin z dziećmi, które szukają pakietów all inclusive z animacjami.

Bułgaria inwestuje w turystykę — powstają nowe hotele, w tym pod szyldami znanych międzynarodowych sieci. Ministerstwo Turystyki wdraża programy podnoszenia jakości usług. Kraj wyraźnie stawia na gości zagranicznych i walczy o ich powrót rok po roku.

Jeśli szukasz tanich wakacji latem 2026 z ciepłym morzem, dobrą plażą i lotem krótszym niż trzy godziny — trudno znaleźć lepszą opcję niż Bułgaria.