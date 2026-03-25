Tam spędzisz wakacje najtaniej. Tygodniowy urlop za 1000 zł

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-03-25 9:05

Lato 2026 może być zaskakująco tanie — wystarczy wiedzieć, gdzie szukać. Jeden kierunek bije na głowę całą konkurencję i kusi cenami, o których inne kurorty mogą tylko pomarzyć.

Mapa Europy z flagą Bułgarii wskazującą ten kraj jako najtańszy kierunek wakacyjny lata 2026, obok idylliczna plaża z turkusową wodą i klifami, symbolizująca atrakcyjne oferty urlopowe.

Autor: Shutterstock / hyotographics / Calin Stan
  • Tygodniowe wakacje z przelotem za mniej niż 1000 zł — to możliwe już teraz
  • Bułgaria weszła do strefy euro, a ceny wciąż są niskie — sprawdzamy, dlaczego
  • Poznaj kurorty, które polscy turyści pokochali za plaże i łagodne morze
  • Dowiedz się, co warto zobaczyć poza leżakiem, żeby nie żałować po powrocie
Super Biznes SE Google News

Bułgaria najtańszym kierunkiem wakacyjnym lata 2026

Przeanalizowaliśmy oferty największych polskich biurów podróży. Wynik jest jednoznaczny — Bułgaria to najtańszy kierunek wakacyjny tego lata. Dotyczy to zarówno wyjazdów z dojazdem własnym, jak i lotniczych pakietów all inclusive.

Tygodniowe wakacje w Bułgarii z dojazdem własnym i noclegiem w hotelu trzygwiazdkowym ze śniadaniami kosztują już od 399 zł za osobę. To absolutne minimum na rynku. Jeśli wolisz polecieć samolotem, zapłacisz od około 950 zł — w cenie przelot i transfery na miejscu. Pakiet all inclusive startuje od 1500 zł.

Wszystkie ceny dotyczą szczytu sezonu, czyli okresu od czerwca do końca sierpnia.

Dlaczego wakacje w Bułgarii są takie tanie?

Koszt wyjazdu zależy głównie od cen paliwa lotniczego, kursów walut i konkurencji między kierunkami — wyjaśnia Agata Chmiel z Wakacje.pl. Bułgaria ma tu podwójną przewagę: niskie koszty operacyjne i silną konkurencję wśród lokalnych dostawców.

Wiele osób obawiało się wzrostu cen po przystąpieniu Bułgarii do strefy euro 1 stycznia 2026 r. Eksperci od początku uspokajali jednak, że to w dużej mierze zmiana techniczna. Wiele rozliczeń branżowych i tak odbywało się wcześniej w euro. Praktyka potwierdza te słowa — wakacje w Bułgarii są wciąż tanie.

Dodatkowy plus to brak kontroli granicznych na lądowych przejściach z Bułgarią od 1 stycznia 2025 r. Podróż własnym samochodem nad Morze Czarne jest teraz szybsza i bardziej przewidywalna.

Plaże, kurorty i morze. Co oferuje bułgarskie wybrzeże?

Bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego przyciąga długimi, piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do wody. Hotele stoją często w pierwszej linii brzegowej. Temperatura wody latem sięga 25°C, a powietrza — nawet 30°C.

Najpopularniejsze kurorty w Bułgarii to:

  • Słoneczny Brzeg — największy i najbardziej rozbudowany, z szeroką ofertą rozrywkową
  • Złote Piaski — znane z długiej, piaszczystej plaży i parku narodowego tuż obok
  • Sozopol — urokliwe miasteczko z klimatem i bogatą historią
  • Primorie — spokojniejsza alternatywa dla tłoczniejszych kurortów

— Infrastruktura w najpopularniejszych kurortach nie ustępuje tej z basenu Morza Śródziemnego — mówi w wypowiedzi dla WP.pl Ewelina Karczewska-Stasik z Travelplanet.pl.

Cisza i klify, czyli mniej znane miejsca warte uwagi

Szukasz spokoju z dala od tłumów? Sprawdź Kawarnę — niewielkie miasto oddalone o około 30 km od Albeny i 40 km od Złotych Piasków. Mało turystów, dużo przestrzeni.

Niedaleko Kawarny leży przylądek Kaliakra — jedno z najpiękniejszych miejsc na całym bułgarskim wybrzeżu. Strome klify wiszą nawet 70 metrów nad wodą. Znajdziesz tu ruiny rzymskich łaźni i murów obronnych. To miejsce z prawdziwą historią — Kaliakra była areną kilku morskich bitew.

Co warto zobaczyć w Bułgarii poza plażą?

Bułgaria to znacznie więcej niż leżak i morze. Kraj kryje w sobie kilka prawdziwych perełek.

Nesebyr — zabytkowe miasto wpisane na listę UNESCO, tuż przy Słonecznym Brzegu. Obowiązkowy punkt na mapie każdego turysty.

Sofia — stolica z imponującym Soborem Aleksandra Newskiego, który zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i w środku.

Płowdiw — drugie co do wielkości miasto Bułgarii ze starożytnym teatrem rzymskim, wciąż używanym do organizacji koncertów i festiwali.

Dolina Róż — jeden z najpiękniejszych regionów kraju. Słynie z pól różanych, z których pochodzi słynny na całym świecie olejek różany.

— Bułgaria pozwala cieszyć się bałkańską gościnnością, wyśmienitą kuchnią i winnicami, a lot trwa zaledwie około 2,5 godziny — podkreśla Karczewska-Stasik.

Bułgaria na lato 2026 — czy warto rezerwować już teraz?

Do wakacji zostały trzy miesiące, a oferty są już dostępne. Im szybciej zdecydujesz, tym większy wybór terminów i hoteli. Dotyczy to szczególnie rodzin z dziećmi, które szukają pakietów all inclusive z animacjami.

Bułgaria inwestuje w turystykę — powstają nowe hotele, w tym pod szyldami znanych międzynarodowych sieci. Ministerstwo Turystyki wdraża programy podnoszenia jakości usług. Kraj wyraźnie stawia na gości zagranicznych i walczy o ich powrót rok po roku.

Jeśli szukasz tanich wakacji latem 2026 z ciepłym morzem, dobrą plażą i lotem krótszym niż trzy godziny — trudno znaleźć lepszą opcję niż Bułgaria.

