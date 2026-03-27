Wakacyjny szok nad morzem. Za tydzień w hotelu zapłacisz nawet 30 tys. zł

Dariusz Brzostek
2026-03-27 21:09

Olbrzymie zainteresowanie wakacjami nad polskim morzem czy w górach winduje ceny w hotelach. Polacy rzucili się na krajowe kurorty, a Bałtyk stał się droższy niż Egipt. Za tydzień w hotelu można zapłacić nawet 30 tys. zł. Dla hotelarzy to świetna wiadomość. Dla turystów już zdecydowanie mniej.

i

Autor: Photovideoworld Widok z lotu ptaka na luksusowy hotel Sofitel Grand Sopot z czerwonym dachem, otoczony zielenią i rozległą plażą pełną leżaków i parasoli. Temat wakacyjnych cen nad Bałtykiem znajdziesz w artykule na Super Biznes.

Szturm turystów na Bałtyk. Ceny szybują

Tego lata nad polskim morzem może być naprawdę tłoczno. Wszystko przez napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejące loty. Coraz więcej Polaków rezygnuje z zagranicznych wakacji i wybiera urlop nad Bałtykiem.

Efekt? Hotele pękają w szwach, a ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy. W niektórych kurortach tygodniowy pobyt dla rodziny potrafi kosztować nawet blisko 30 tysięcy złotych. „Nadchodzą wakacyjne żniwa” – cieszą się hotelarze.

Zagraniczne wakacje straszą turystów

Wszystko przez niepewną sytuację na Bliskim Wschodzie. Wojna w Iranie sprawia, że część turystów zaczęła omijać popularne kierunki wakacyjne. Mowa m.in. o takich miejscach jak Cypr, Turcja czy Egipt. Choć w tych krajach nie toczą się działania wojenne, wielu podróżnych woli nie ryzykować. Z tego powodu część ofert wyjazdów nawet potaniała. W ciągu dwóch tygodni ceny wakacji na Cyprze spadły średnio o około 200 zł.

Loty coraz droższe

Na decyzje turystów istotny wpływ ma też rosnący koszt podróży. Po eskalacji napięcia w całym regionie i problemach z transportem ropy, gwałtownie podrożało paliwo, co uderzyło w linie lotnicze.

Niektóre z nich już zaczęły ograniczać liczbę połączeń. I tak linie Scandinavian Airlines zapowiedziały usunięcie z siatki połączeń ponad tysiąc lotów. Podobne ruchy rozważają także KLM oraz Air France.

Efekt już widać w cenach biletów. Średni koszt lotu w połowie marca wynosił około 465 dolarów, czyli aż o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.

Bałtyk przeżywa oblężenie

Droższe i mniej pewne wakacje za granicą sprawiają, że wielu Polaków zostaje w kraju. Największe zainteresowanie widać nad Bałtykiem, szczególnie w takich kurortach jak Międzyzdroje, Świnoujście czy Sopot.

W popularnych terminach wolnych pokoi jest już bardzo mało. Na początku lipca w Międzyzdrojach dostępnych było zaledwie kilkanaście hoteli z basenem i śniadaniem, a w Sopocie jest dostępnych tylko kilka takich obiektów.

Ceny zaskakują turystów

Wraz z rosnącym zainteresowaniem rosną też ceny. Tygodniowy urlop czteroosobowej rodziny w Świnoujściu kosztuje średnio ponad 8,5 tys. zł, a w Międzyzdrojach przekracza 10 tys. zł.

Najdrożej jest w Sopocie. Tam średni tygodniowy koszt w hotelu sięga ponad 15,6 tys. zł.

Rekordy biją najbardziej luksusowe obiekty. W legendarnym Sofitel Grand Sopot tygodniowy pobyt może kosztować prawie 30 tysięcy złotych.

Turyści mają trudny wybór

Eksperci nie mają wątpliwości, że tegoroczne wakacje mogą być jednymi z najdroższych od lat. Konflikt na Bliskim Wschodzie uderzył bowiem w dwie kluczowe rzeczy: poczucie bezpieczeństwa i ceny transportu.

Dlatego wielu turystów wybiera Polskę jako bezpieczniejszy kierunek. Problem w tym, że liczba miejsc noclegowych nad Bałtykiem jest ograniczona. A to oznacza jedno: im bliżej wakacji, tym ceny mogą być jeszcze wyższe.

Polecany artykuł:

Ryby znikną z restauracji? Drogi diesel zatrzymuje flotę
