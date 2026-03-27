Kluczowe informacje dla kierowcy: ekstrema cenowe w Polsce

Gdy spojrzymy na mapę Polski, widać wyraźnie, że ceny różnią się w zależności od regionu. Gdzie kierowcy mogą liczyć na ulgę dla portfela, a gdzie muszą przygotować się na większy wydatek?

Gdzie jest najtaniej? Zdecydowanie najkorzystniej tankuje się benzynę Pb95 w województwach łódzkim i wielkopolskim , gdzie średnia cena wynosi 7,07 zł/l. Właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym najtańszy olej napędowy (ON) znajdą w województwie świętokrzyskim (8,23 zł/l). Fani autogazu (LPG) najtaniej zatankują w województwie podkarpackim – średnio za 3,56 zł/l.

Gdzie jest najdrożej? Najwięcej powodów do narzekań mają kierowcy w województwie świętokrzyskim, gdzie za litr benzyny Pb95 trzeba zapłacić średnio aż 7,41 zł. Z kolei tankujący olej napędowy najgłębiej do kieszeni muszą sięgnąć w województwie warmińsko-mazurskim (8,57 zł/l). Najdroższe tankowanie LPG to z kolei domena województwa zachodniopomorskiego, z wynikiem 3,81 zł za litr.

Rozbieżności między najtańszymi a najdroższymi punktami na mapie są ogromne. Największe różnice wynoszą dokładnie 34 grosze na litrze zarówno dla benzyny Pb95, jak i dla oleju napędowego. W przypadku autogazu (LPG) różnica to zauważalne 25 groszy na każdym litrze.

Średnie ceny paliwa w poszczególnych województwach

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie aktualnych stawek na stacjach. Warto ją przeanalizować przed wyruszeniem w dłuższą trasę.

Województwo Średnia cena Pb95 Średnia cena ON Średnia cena LPG dolnośląskie 7,10 zł 8,47 zł 3,70 zł kujawsko-pomorskie 7,14 zł 8,37 zł 3,65 zł lubelskie 7,09 zł 8,32 zł 3,75 zł lubuskie 7,10 zł 8,54 zł 3,80 zł łódzkie 7,07 zł 8,42 zł 3,64 zł małopolskie 7,21 zł 8,45 zł 3,66 zł mazowieckie 7,19 zł 8,38 zł 3,66 zł opolskie 7,27 zł 8,48 zł 3,73 zł podkarpackie 7,08 zł 8,37 zł 3,56 zł podlaskie 7,18 zł 8,53 zł 3,74 zł pomorskie 7,10 zł 8,49 zł 3,68 zł śląskie 7,19 zł 8,46 zł 3,68 zł świętokrzyskie 7,41 zł 8,23 zł 3,79 zł warmińsko-mazurskie 7,14 zł 8,57 zł 3,66 zł wielkopolskie 7,07 zł 8,53 zł 3,66 zł zachodniopomorskie 7,21 zł 8,43 zł 3,81 zł

Dane dotyczące średnich cen paliw w województwach pochodzą z portalu autocentrum.pl.

Ceny paliw w najbliższym czasie. Co nas czeka?

W odpowiedzi na drastyczne podwyżki cen na stacjach, rząd przyjął pakiet ustaw „Ceny Paliwa Niżej”. Zakłada on radykalną, choć tymczasową, obniżkę podatku VAT na paliwa z 23% do 8% oraz redukcję akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dodatkowo wprowadzony ma być mechanizm ceny maksymalnej, aby uniemożliwić stacjom zawyżanie cen. Według zapowiedzi, łączna obniżka dla kierowców może wynieść około 1,20 zł na litrze. Sejm proceduje zmiany w trybie pilnym, aby nowe przepisy weszły w życie jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Interwencja rządu jest odpowiedzią na niezwykle napiętą sytuację rynkową, spowodowaną głównie przez konflikt na Bliskim Wschodzie i zakłócenia na szlakach logistycznych w rejonie Cieśniny Ormuz. Czynniki te utrzymują cenę ropy naftowej Brent powyżej 100 dolarów za baryłkę. W efekcie w ostatnich tygodniach kierowcy w Polsce doświadczyli rekordowych wzrostów cen, zwłaszcza oleju napędowego, którego cena na niektórych stacjach przekroczyła historyczny poziom 8,60 zł za litr.

Prognozy na najbliższe dni są więc uzależnione od tempa prac legislacyjnych. Analitycy byli zgodni, że bez interwencji czekałyby nas dalsze podwyżki, a cena oleju napędowego mogłaby zbliżyć się do 9 zł za litr. Jeśli jednak pakiet obniżek wejdzie w życie zgodnie z planem rządu, kierowcy mogą spodziewać się odczuwalnej ulgi przy dystrybutorach.

Niezależnie od zmian w podatkach, planując dłuższą podróż przez Polskę, warto sprawdzać ceny w poszczególnych regionach. Różnice w cenach między województwami czy nawet sąsiednimi miastami wciąż mogą być znaczące, a oszczędność na jednym tankowaniu do pełna może wynieść nawet kilkanaście złotych.