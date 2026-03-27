Ceny hurtowe paliw na 27.03.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsza sesja na rynku hurtowym przynosi zróżnicowane nastroje – z jednej strony mamy zauważalne podwyżki oleju napędowego, z drugiej delikatne korekty w dół dla benzyny. Poniżej prezentujemy zestawienie dzisiejszych cen netto u wiodących dostawców w Polsce:

Orlen: Pb95 – 5611 zł/m³, ON – 6870 zł/m³

Pb95 – 5611 zł/m³, ON – 6870 zł/m³ Aramco: Pb95 – 5610 zł/m³, ON – 6869 zł/m³

Pb95 – 5610 zł/m³, ON – 6869 zł/m³ BP: Pb95 – 5611 zł/m³, ON – 6870 zł/m³

Podsumowując dzisiejsze oferty, najtańszą benzynę Pb95 oraz najtańszy olej napędowy (ON) oferuje obecnie Aramco, wyprzedzając konkurencję o symboliczną złotówkę na każdym metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Wczorajsze i dzisiejsze cenniki pokazują wyraźny rozłam w trendach dla obu najpopularniejszych paliw. Wszyscy wiodący dostawcy zdecydowali się na mocne podniesienie stawek za olej napędowy oraz kosmetyczne obniżki cen benzyny.

Orlen i BP solidarnie obniżyli cenę benzyny Pb95 o 15 zł/m³ (co przekłada się na 1,5 grosza na litrze w hurcie), podczas gdy cena diesla poszybowała w górę aż o 121 zł/m³ (wzrost o ok. 12,1 grosza na litrze). Z kolei Aramco obniżyło cenę Pb95 o 14 zł/m³ (spadek o 1,4 grosza na litrze), ale jednocześnie dokonało najgłębszej podwyżki oleju napędowego, podnosząc jego cenę aż o 125 zł/m³ (12,5 grosza na litrze w górę). Analizując dane od 21 marca widać, że diesel błyskawicznie nadrabia straty po ostatnich spadkach, natomiast benzyna kontynuuje powolny zjazd w dół – przed kilkoma dniami jej cena wynosiła jeszcze ponad 5730 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obserwowane na polskim rynku hurtowym zawirowania, w szczególności gwałtowny wzrost cen diesla, są bezpośrednim echem wydarzeń na rynkach globalnych. Notowania ropy Brent znów przekroczyły psychologiczną barierę 100 dolarów za baryłkę (obecna cena to około 102 USD/baryłka), w dużej mierze z powodu rynkowych niepokojów na Bliskim Wschodzie. Presję na podwyżki w Polsce nieco amortyzuje kurs dolara do złotego (USD/PLN), który utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie wokół 3,70 zł. Gdyby nie ten czynnik walutowy, podwyżki cen w hurcie byłyby dla rodzimego rynku znacznie bardziej dotkliwe. Cenom w hurcie nie pomogła na razie decyzja rządu o obniżce VAT i akcyzy na paliwa, ale jej efekty - jeśli uda się ją wprowadzić w życie - zobaczymy pewnie w przyszłym tygodniu na stacjach.

Należy pamiętać, że zmiany w rafineriach przekładają się na pylonowe cenniki stacji benzynowych zazwyczaj z kilkudniowym opóźnieniem. O ile właściciele stacji mogą jeszcze przez chwilę utrzymać dotychczasowe stawki, bazując na zgromadzonych wcześniej tańszych zapasach, rosnący koszt zakupu ostatecznie wymusi na nich korekty. Dzisiejsze podwyżki w cennikach hurtowych zapowiadają niestety odczuwalnie droższe tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu, jednak w przypadku benzyny spadkowy trend w hurcie daje nadzieję na stabilne lub nieco niższe ceny przy dystrybutorach.