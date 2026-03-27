Hurtowe ceny paliw 27.03.2026 - diesel znów w górę, benzyna wciąż tanieje

Redakcja se.pl
2026-03-27 8:29

Dzisiejsze notowania przynoszą wyraźne podwyżki cen oleju napędowego, a liderem tych wzrostów jest Aramco. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku benzyny, gdzie obserwujemy symboliczne obniżki u wszystkich głównych dostawców. W artykule sprawdzamy, z czego wynikają te rozbieżności i jak rosnące ceny ropy wpłyną na koszty tankowania kierowców.

Autor: AI Metalowy pistolet dystrybutora paliw z czarnym uchwytem, z widocznym w tle rozmazanym obrazem stacji benzynowej w nocy. Zdjęcie ilustruje podwyżki cen diesla i obniżki benzyny, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Ceny hurtowe paliw na 27.03.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsza sesja na rynku hurtowym przynosi zróżnicowane nastroje – z jednej strony mamy zauważalne podwyżki oleju napędowego, z drugiej delikatne korekty w dół dla benzyny. Poniżej prezentujemy zestawienie dzisiejszych cen netto u wiodących dostawców w Polsce:

  • Orlen: Pb95 – 5611 zł/m³, ON – 6870 zł/m³
  • Aramco: Pb95 – 5610 zł/m³, ON – 6869 zł/m³
  • BP: Pb95 – 5611 zł/m³, ON – 6870 zł/m³

Podsumowując dzisiejsze oferty, najtańszą benzynę Pb95 oraz najtańszy olej napędowy (ON) oferuje obecnie Aramco, wyprzedzając konkurencję o symboliczną złotówkę na każdym metrze sześciennym.

Super Biznes SE Google News

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Wczorajsze i dzisiejsze cenniki pokazują wyraźny rozłam w trendach dla obu najpopularniejszych paliw. Wszyscy wiodący dostawcy zdecydowali się na mocne podniesienie stawek za olej napędowy oraz kosmetyczne obniżki cen benzyny.

Orlen i BP solidarnie obniżyli cenę benzyny Pb95 o 15 zł/m³ (co przekłada się na 1,5 grosza na litrze w hurcie), podczas gdy cena diesla poszybowała w górę aż o 121 zł/m³ (wzrost o ok. 12,1 grosza na litrze). Z kolei Aramco obniżyło cenę Pb95 o 14 zł/m³ (spadek o 1,4 grosza na litrze), ale jednocześnie dokonało najgłębszej podwyżki oleju napędowego, podnosząc jego cenę aż o 125 zł/m³ (12,5 grosza na litrze w górę). Analizując dane od 21 marca widać, że diesel błyskawicznie nadrabia straty po ostatnich spadkach, natomiast benzyna kontynuuje powolny zjazd w dół – przed kilkoma dniami jej cena wynosiła jeszcze ponad 5730 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obserwowane na polskim rynku hurtowym zawirowania, w szczególności gwałtowny wzrost cen diesla, są bezpośrednim echem wydarzeń na rynkach globalnych. Notowania ropy Brent znów przekroczyły psychologiczną barierę 100 dolarów za baryłkę (obecna cena to około 102 USD/baryłka), w dużej mierze z powodu rynkowych niepokojów na Bliskim Wschodzie. Presję na podwyżki w Polsce nieco amortyzuje kurs dolara do złotego (USD/PLN), który utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie wokół 3,70 zł. Gdyby nie ten czynnik walutowy, podwyżki cen w hurcie byłyby dla rodzimego rynku znacznie bardziej dotkliwe. Cenom w hurcie nie pomogła na razie decyzja rządu o obniżce VAT i akcyzy na paliwa, ale jej efekty - jeśli uda się ją wprowadzić w życie - zobaczymy pewnie w przyszłym tygodniu na stacjach.

Należy pamiętać, że zmiany w rafineriach przekładają się na pylonowe cenniki stacji benzynowych zazwyczaj z kilkudniowym opóźnieniem. O ile właściciele stacji mogą jeszcze przez chwilę utrzymać dotychczasowe stawki, bazując na zgromadzonych wcześniej tańszych zapasach, rosnący koszt zakupu ostatecznie wymusi na nich korekty. Dzisiejsze podwyżki w cennikach hurtowych zapowiadają niestety odczuwalnie droższe tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu, jednak w przypadku benzyny spadkowy trend w hurcie daje nadzieję na stabilne lub nieco niższe ceny przy dystrybutorach.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORLEN
BP
CENY PALIW