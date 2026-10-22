Kto i jak głosował za podwyżką podatków w Lublinie?

Decyzja zapadła podczas czwartkowej sesji Rady Miasta. Za podniesieniem stawek opowiedziało się 17 radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka, co zapewniło komfortowe przegłosowanie uchwały. Przeciwko było 11 radnych reprezentujących kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwój Plus. Tym samym podwyżka podatków w Lublinie od 2027 roku stała się faktem, a nowe stawki wejdą w życie wraz z początkiem nowego roku. To oznacza, że mieszkańcy i firmy działające w mieście zapłacą więcej za posiadane grunty i budynki.

Najważniejsza zmiana dla większości mieszkańców dotyczy budynków mieszkalnych. Stawka wzrośnie nieznacznie, ale odczuwalnie w skali roku. Spójrzmy na konkretne liczby i jak przełożą się one na roczne opłaty.

Nowe stawki podatku od 2027 roku to między innymi:

1,29 zł za mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (wzrost z 1,25 zł), 36,49 zł za mkw. powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost z 35,53 zł), 0,80 zł za mkw. gruntów pozostałych, czyli np. tych pod domami jednorodzinnymi (wzrost z 0,77 zł).

Co to oznacza w praktyce? Urząd Miasta przygotował wyliczenia. Przykładowo, właściciel mieszkania o powierzchni 60 mkw. z przynależnym gruntem 45 mkw. zapłaci rocznie o 3,75 zł więcej. Dla właściciela domu jednorodzinnego o powierzchni 150 mkw. z garażem i działką 800 mkw. roczna stawka wzrośnie o 41,55 zł. W przypadku dużych podmiotów gospodarczych wzrost będzie znacznie bardziej dotkliwy. Właściciel obiektu handlowego o powierzchni 74 tys. mkw. zapłaci w skali roku o ponad 71 tys. zł więcej.

Dlaczego miasto podnosi podatki?

Argumenty za podwyżką przedstawił prezydent Krzysztof Żuk, który rządzi Lublinem nieprzerwanie od 2010 roku. Jak tłumaczył podczas sesji, aktualizacja stawek jest konieczna, by miasto mogło finansować swoje podstawowe zadania.

Jeśli myślimy o finansowaniu komunikacji, oświaty, ale również tych drobnych inwestycji, których mamy dużo, to te podatki lokalne muszą mieć aktualizowane stawki – powiedział prezydent Krzysztof Żuk.

W oficjalnym uzasadnieniu uchwały czytamy, że podwyżki są motywowane ogólnym wzrostem kosztów, z jakimi mierzy się samorząd przy realizacji zadań publicznych. Mówiąc wprost: miasto potrzebuje więcej pieniędzy w budżecie, aby utrzymać dotychczasowy poziom usług dla mieszkańców. Prezydent Żuk podkreślił również, że zaproponowane stawki mieszczą się w maksymalnych granicach wskazanych przez Ministra Finansów.

Złoty Laur 2026 - Aleś Bialacki