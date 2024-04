Wyższy wiek emerytalny, euro i brak CPK. To czeka Polskę?

Profesor Grzegorz W. Kołodko, były wicepremier i minister finansów w rozmowie z businessinsider.pl stwierdził, że trzeba wrócić do kwestii stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego w Polsce. Jak tego byłoby mało, to podkreślił, że trzeba podjąć sprawę wprowadzenia Polski do obszaru wspólnej waluty euro, przy czym najważniejsze jest, aby z czasem stało się to przy właściwym kursie konwersji, czyli takim, który będzie gwarantował międzynarodową konkurencyjność naszej gospodarki, ponieważ powinniśmy urzeczywistniać strategię wzrostu ciągnionego przez eksport. Musi on opłacać się dobrze zarządzanym firmom i uczciwie pracującym ludziom.

Profesor Kołodko zwrócił także uwagę na kwestię płacy minimalnej. Zdaniem eksperta, płaca minimalna nie może być ani za niska, ani za wysoka i co ciekawe, mogłaby być zróżnicowana pod względem regionu. Profesor podkreślił, że w przyszłości tempo dostosowywania płacy minimalnej – przy odpowiedniej częstotliwości tych dostosowań – powinno być zbliżone do tempa wzrostu średniej płacy w całej gospodarce.

Zdaniem profesora rząd powinien przesunąć istotną część wydatków z militariów na inwestycje w kapitał ludzki oraz poprawę infrastruktury służącej zarówno produktywności przedsiębiorców, jak i konsumpcji ludności. Kołodko zauważa, że "szasta się groszem publicznym na często chybiony, także zdaniem znawców wojskowego przedmiotu, import zbrojeniowy, zamiast sprowadzać z zagranicy nowoczesne technologie, których w niejednym sektorze nam nie starcza. Zamiast zaprzepaszczać pieniądze publiczne na niepotrzebny Centralny Port Komunikacyjny, lepiej wydawać je na rozwój infrastruktury transportowej oraz na zieloną transformację energetyczną".

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis