Stracisz 24 dni pracy zdalnej. Chyba, że się pospieszysz

Praca zdalna po pandemii traci na popularności. Zgodnie z przepisami wróciliśmy w większości do pracy stacjonarnej, ale pracownicy mają prawo do 24 dni w roku do pracy w domu. Jest jednak kilka kruczków prawnych w tym zakresie. Po pierwsze, to pracodawca nie musi wyrazić na to zgody, a po drugie jak nie skorzystasz z tych dni, to one przepadną. Ale jeszcze można w tym roku uniknąć takiej sytuacji. Trzeba się jednak spieszyć.