Zbliżające się zmiany w prawie budowlanym będą rewolucyjne, obejmując aspekty od ogrodzeń po obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych. Nowe normy bezpieczeństwa i dostępności mogą znacząco wpłynąć na Twoje inwestycje. Dowiedz się, na co powinieneś się przygotować.

Metalowe ogrodzenie panelowe w otoczeniu zielonych tui, oddzielające chodnik od posesji. Ilustracja symbolizuje zmiany w prawie budowlanym dotyczące ogrodzeń, o których można przeczytać na Super Biznes.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Nadchodzące zmiany w prawie budowlanym od 2026 roku wprowadzą nowe regulacje dotyczące ogrodzeń, bram i furtek.
  • Zostanie wprowadzony zakaz stosowania drutu kolczastego i tłuczonego szkła poniżej 2,2 metra oraz obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych w niektórych budynkach.
  • Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności dla osób niepełnosprawnych i efektywności energetycznej, ale czy te przepisy wpłyną na Twoje plany budowlane?
Nowe zasady stawiania ogrodzenia. Koniec z drutem kolczastym i szkłem

Najbardziej widoczne zmiany w nowych przepisach budowlanych dotkną ogrodzeń na posesjach. Od 2026 roku obowiązywać będzie zasada, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W praktyce oznacza to całkowity zakaz montowania na wysokości mniejszej niż 2,2 metra takich elementów jak:

  • drut kolczasty
  • tłuczone szkło
  • ostro zakończone elementy
  • inne podobne wyroby i materiały

To znacząca zmiana względem dotychczasowych przepisów, które pozwalały na montaż dodatkowych zabezpieczeń już na wysokości 1,8 metra. Podwyższenie tego limitu o 40 centymetrów ma zwiększyć bezpieczeństwo przechodniów i zwierząt.

Nowe wymagania dla bram i furtek w ogrodzeniach

Przepisy budowlane 2026 wprowadzają także szczegółowe regulacje dotyczące bram i furtek. Przede wszystkim nie mogą one otwierać się na zewnątrz działki budowlanej. Dodatkowo furtka w ogrodzeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym musi spełniać wymogi dostępności - jej minimalna szerokość to 0,9 metra, aby umożliwić swobodne przejście osobom ze szczególnymi potrzebami.

Obowiązkowe panele fotowoltaiczne w wybranych budynkach

Kolejną rewolucyjną zmianą jest wprowadzenie obowiązku instalacji odnawialnych źródeł energii. Panele fotowoltaiczne będą musiały być zamontowane w:

  • budynkach użyteczności publicznej
  • budynkach zamieszkania zbiorowego (hotele, akademiki)
  • budynkach gospodarczych o powierzchni powyżej 250 m²

W przypadku budynków gospodarczych warunkiem jest uzasadnienie techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne takiej instalacji. Domy jednorodzinne nie są objęte tym obowiązkiem, choć właściciele większych warsztatów czy budynków rolniczych powinni się przygotować na nowe wymogi.

Dostępność dla niepełnosprawnych: nowe standardy

Nowe przepisy budowlane znacząco poszerzają wymagania dotyczące dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzony zostanie obowiązek zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych - ma to być co najmniej 6 proc. wszystkich lokali w budynku. W mniejszych budynkach (do 16 lokali włącznie) konieczne będzie dostosowanie przynajmniej jednego mieszkania.

Windy w budynkach: gdzie będą obowiązkowe?

Obowiązek montowania wind od drugiej kondygnacji włącznie będzie dotyczył budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Co istotne, garaże podziemne stanowiące kondygnację takich budynków również będą musiały być wyposażone w dźwigi osobowe.

Place zabaw: nowe wymogi od 2026 roku

Przepisy o placach zabaw wprowadzają szczegółowe standardy. W przypadku budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z więcej niż 20 mieszkaniami konieczne będzie wykonanie placu zabaw dostępnego również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plac musi być nasłoneczniony przez co najmniej 2 godziny w dniach równonocy oraz posiadać elementy zacieniające obejmujące 20 proc. powierzchni.

Istniejące budynki bez obowiązku dostosowania

Właściciele istniejących budynków mogą odetchnąć z ulgą - nowe przepisy nie nakładają obowiązku dostosowania już wybudowanych obiektów. Budynki powstałe przed 2026 rokiem powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi w czasie ich powstania.

Nowe wymagania będą dotyczyć jedynie przypadków rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania - wówczas przepisy stosuje się tylko do części podlegającej modyfikacji.

Zmiany w prawie budowlanym od 2026 roku przyniosą znaczące przekształcenia w sposobie projektowania i budowy obiektów. Choć część inwestorów będzie musiała dostosować swoje plany do nowych wymogów, celem przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i efektywności energetycznej polskich budynków.

