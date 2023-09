Zakaz wjazdu samochodów z Rosji. Kolejne sankcje na Putina

Minister Barbara Socha o 500 plus, Chopinie i winogronach [WIDEO]

Od niedzieli zakaz wjazdu samochodów z Rosji

Na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął szef MSWiA Mariusz Kamiński, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny oraz komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga. „W związku z opublikowaniem 8 września wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zakazu wjazdu na teren UE samochodów zarejestrowanych w Rosji, zakaz ten na granicy Polskiej będzie obowiązywał od jutra i wchodzi w życie dziś o północy” – przekazał w sobotę szef MSWiA.

Oznacza to - jak wyjaśnił - że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji nie będzie mógł wjechać na teren państwa polskiego. „Rosyjskie samochody ciężarowe już wcześniej były objęte tym zakazem. Teraz domykamy tę sprawę. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie” - zaznaczył.

Minister sprecyzował, że dotyczy to wszystkich samochodów - zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i samochodów prywatnych - niezależnie od tego, czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji, czy też obywatel innego państwa. „Zasada jest taka - samochód zarejestrowany w Rosji nie ma prawa wjazdu do Polski” – zaznaczył.

Samochody osobowe zarejestrowane w Rosji będą „cofane z powrotem do państwa trzeciego, z którego przyjechały i niezależnie, czy będzie to Rosja, czy też inny kraj”. W razie odmowy wycofania pojazdu za granicę, zostanie on zajęty przez służbę celno-skarbową. dodał.

Bariera elektroniczna na granicy z Białorusią

Szef MSWiA poinformował również w Terespolu o szczegółach powstania bariery elektronicznej na polsko-białoruskiej granicy. „W dniu wczorajszym Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Do 22 września zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu do składania ofert do Straży Granicznej” - przekazał szef MSWiA. Zapewnił, że środki finansowe na tę inwestycję są zabezpieczone.

Dodał, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie listopada, aby jeszcze w tym roku wyłoniony wykonawca mógł rozpocząć prace nad budową. „Zapora elektroniczna będzie liczyła 172 kilometry; będzie to około 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych, termowizyjnych, czujniki ruchu, setki kilometrów kabli transmisyjnych" - wymienił minister Kamiński, dodając, że centrum nadzoru będzie znajdować się w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

