Zakup mieszkania. 6 rzeczy, które są niezbędne przy kupnie nieruchomości

Przepowiednie na 2024. Czy to będzie rok ostatni?

W dzisiejszych czasach, gdy rynek pierwotny obfituje w liczne inwestycje, warto wcześniej się przygotować. Przedstawiamy kilka kluczowych pytań, które pomogą w podjęciu mądrej decyzji. Wiedza ta pozwoli ustalić plan działań i kroki, prowadzące do trafnego wyboru.

Ustalenie Potrzeb i Możliwości Finansowych:

Przede wszystkim należy określić własne potrzeby i możliwości finansowe. Pytanie o to, ile jesteśmy gotowi lub zdolni wydać, uwzględniając zarówno oszczędności, jak i zdolność kredytową, jest kluczowe. Włodzimierz Machnio z biura sprzedaży Apartamenty Pileckiego 59 w Warszawie podkreśla w rozmowie z portalem goodonepr.prowly.com: "Klienci są coraz bardziej świadomi swoich oczekiwań. Jednak nawet pozornie mało istotne kwestie mogą wpłynąć na decyzję o zakupie. Warto skonsultować się z doradcą z biura sprzedaży, który zna wszystkie szczegóły związane z projektem."

Pytanie o Harmonogram Płatności i Koszty Umowy Deweloperskiej:

Zapytajmy o harmonogram płatności i czy pierwsza wpłata jest zwracana w przypadku nieuzyskania kredytu hipotecznego. Zorientujmy się także, jakie są koszty umowy deweloperskiej. Machnio radzi: "Deweloperzy często mają doradców kredytowych, którzy mogą przygotować symulację zdolności kredytowej. To dobry krok przed składaniem wniosków kredytowych, pozwalający poznać realne możliwości finansowe."

Monitorowanie Zmiany Ceny Mieszkania:

Zapytajmy o to, kiedy cena mieszkania może ulec zmianie i o jaką kwotę. Pamiętajmy, że różnice w metrażu mogą wpływać na cenę. Machnio dodaje: "Deweloper ma obowiązek rozliczyć się co do centymetra. Jeśli mieszkanie ma mniejszy metraż, firma musi zwrócić pieniądze na etapie podpisywania aktu przenoszącego własność."

Koszty Utrzymania Nieruchomości:

Zapytajmy o koszty utrzymania nieruchomości, takie jak czynsz czy podatek od nieruchomości. Zorientujmy się, czy inwestycja obejmuje proekologiczne rozwiązania, wpływające na koszty utrzymania. Machnio w rozmowie z portalem goodonepr.prowly.com podkreśla: "Deweloperzy coraz częściej inwestują w proekologiczne rozwiązania, co przekłada się na finalny koszt utrzymania nieruchomości."

Lokalizacja Mieszkania i Orientacja Okien:

Pytajmy o orientację lokalu względem stron świata, co wpływa na doświetlenie pomieszczeń. Dowiedzmy się także, na którym piętrze znajduje się mieszkanie. To istotne dla komfortu życia i ewentualnej przyszłej sprzedaży.

Dodatkowe Powierzchnie i Standard Wykończenia:

Zapytajmy, czy inwestycja obejmuje dodatkowe powierzchnie, takie jak miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Interesujmy się także standardem wykończenia mieszkania oraz części wspólnych budynku.

QUIZ PRL. Menu sylwestrowe w PRL-u Pytanie 1 z 15 Alkohol, który w sylwestrową noc lał się strumieniami, to: piwo jasne pełne czysta wódka wino białe półwytrawne Dalej