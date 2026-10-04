Kosmos stał się nowym, kluczowym teatrem działań wojennych, z liczbą satelitów rosnącą z 1000 do ponad 9000, a wojna w Ukrainie bywa nazywana pierwszą komercyjną wojną kosmiczną.

Infrastruktura kosmiczna jest podatna na ataki kinetyczne, laserowe, cybernetyczne i zakłócające, co sprawia, że obrona jest znacznie trudniejsza i droższa niż ofensywa.

Rosnąca rywalizacja mocarstw o zasoby kosmiczne (np. górnictwo asteroid, woda na Księżycu) zapowiada nowe napięcia geopolityczne poza Ziemią.

W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych, kluczowe staje się budowanie odporności infrastruktury kosmicznej poprzez zaawansowane monitorowanie, wzmacnianie sieci i redundancję.

Dlaczego kosmos stał się nowym teatrem działań wojennych?

Przestrzeń kosmiczna, niegdyś arena rywalizacji wyłącznie między USA i ZSRR, dziś jest złożoną domeną operacyjną, której strategiczne znaczenie wszyscy najwięksi gracze. Liczba aktywnych satelitów na orbicie wzrosła lawinowo – z niecałego tysiąca w 2010 roku do ponad 9000 obecnie. Prognozy na 2030 rok mówią nawet o 60 000 obiektów.

Ten gwałtowny rozwój wynika z podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania infrastruktury kosmicznej. Satelity zapewniają nam codzienną nawigację GPS, dostęp do internetu czy prognozy pogody, ale jednocześnie są kluczowe dla wojskowej komunikacji, zwiadu i naprowadzania uzbrojenia. Ewoluująca z zimnowojennej konfrontacji rywalizacja w kosmosie nabrała dziś charakteru globalnego, wciągając nie tylko mocarstwa, ale także podmioty prywatne. Wojna w Ukrainie, gdzie kluczowe wsparcie zapewniają komercyjne firmy satelitarne, jest przez ekspertów określana mianem pierwszej komercyjnej wojny kosmicznej.

Wojsko Polskie w kosmosie. Gen. Bieniek o roli satelitów w nowoczesnej obronie

Czym jest broń antysatelitarna i jakie stwarza ryzyko?

Jak będzie wyglądała wojna w kosmosie? Postępująca militaryzacja kosmosu doprowadziła do rozwoju zaawansowanej broni antysatelitarnej (ASAT), która może sparaliżować infrastrukturę krytyczną na Ziemi. Atak na orbicie jest dziś znacznie łatwiejszy i tańszy niż zorganizowanie skutecznej obrony. Mocarstwa takie jak USA, Chiny, Rosja i Indie już testowały systemy, polegające na fizycznym zniszczeniu satelity za pomocą rakiety. Głównym skutkiem ubocznym takich działań jest powstawanie tysięcy odłamków tzw. śmieci kosmicznych, które zagrażają wszystkim obiektom na orbicie.

Inne formy ataku to użycie laserów do oślepiania sensorów, zakłócanie sygnałów (jamming), a nawet przejmowanie kontroli nad satelitą poprzez cyberataki, co Rosja zademonstrowała w 2022 roku, atakując sieć na Ukrainie. Najbardziej destrukcyjnym scenariuszem pozostaje detonacja nuklearna w kosmosie, która wygenerowałaby impuls elektromagnetyczny (EMP) zdolny do zniszczenia elektroniki na ogromnym obszarze.

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