Zarabiają krocie i dostaną podwyżkę. Ile zarobi Obajtek i nowi eurooposłowie?

Ile zarobi Obajtek w PE?

Obajtek zarobi w Parlamencie Europejskim mniej niż w PKN Orlen, jednak w dalszym ciągu nie może narzekać na pensję. Wynagrodzenie europosła wzrasta do 10 tys. 377 euro brutto. Parament Europejski co jakiś czas zwiększa zarobki. Według wyliczeń "Faktu" najnowsza podwyżka oznacza dla Obajtka i innych europosłów 1,2 tys. zł miesięcznie więcej.

Kontrowersje wokół wynagrodzeń w Orlenie a sprawa Obajtka

Będzie śledztwo w sprawie nielegalnych wynagrodzeń w Orlenie. Członkowie rady nadzorczej omijali ustawę kominową i okołobudżetową - poinformowała posłanka KO Agnieszka Pomaska.

"Za brak nadzoru odpowie były minister Jacek Sasin. Przypomnę, że sam Obajtek zarobił co najmniej 1,2 więcej niż powinien" - dodała Pomaska we wpisie na platformie X. Pod wpisem umieściła zdjęcie zawiadomienia o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Wynika z niego, że postępowanie zostało wszczęte 26 czerwca. Poinformowano również, że śledztwo wszczęto w sprawie "dokonanego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku w Warszawie przez członków Rady Nadzorczej PKN Orlen przekroczenia uprawnień". Wynikają one z treści ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami poprzez ustalenie przez tą Radę Nadzorczą wynagrodzeń członków Zarządu PKN Orlen na poziomie wyższym niż określony w treści ustawy i wyrządzenie przez to spółce PKN Orlen SA szkody majątkowej wielkiej wartości w kwocie ponad 8 mln 352 tys. zł.

"Fakty" TVN poinformowały, ze prokuratura nadzorowana przez Zbigniewa Ziobrę umorzyła śledztwo i nie chciała zbadać gigantycznych zarobków w Orlenie, także byłego prezes PKN Orlen Daniela Obajtka. TVN podało, że chodzi o ponad 8 mln złotych wydane z pominięciem tak zwanej ustawy kominowej.