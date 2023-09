Zarobki w Dino. Ile zarabia kasjer w popularnym dyskoncie?

Darmowe leki dla seniorów 65 plus i dzieci. Gdzie sprawdzić listę leków?

Leki 65 plus

Dino szuka pracowników

Sieć Dino ma już ponad 2200 sklepów w całej Polsce, a w planach kolejne 300. Rekordowy zysk z pierwszego kwartału będzie przeznaczony na inwestycje. Obecnie firma zatrudnia już ok. 40 tys. osób. W pół roku firma powiększyła załogę o prawie 5 tys. pracowników dalej szuka chętnych do pracy. Na stronach sieci można zaleźć ponad tysiąc ogłoszeń dotyczących pracy w marketach. Według portalu businessinsider.com.pl w zeszłym roku wydatki na wynagrodzenia w Dino osiągnęły 2,1 mld zł, średnia płaca netto zatrudnionego w 2022 roku wynosiła 3015 zł. U progu 2023 roku w Dino zarabiało się od 3400 zł do 4100 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zależy między innymi od miejscowości. Sieć po roku i po dwóch latach pracy zapewnia podwyżki dla swoich pracowników.

Ile zarabia kasjer w Dino?

Na swoich stronach firma nie informuje o wysokości zarobków, jednak w jednym z serwisów rekrutacyjnych można znaleźć ogłoszenie pracy na stanowisko kasjer - sprzedawca (woj. dolnośląskie) w którym wynagrodzenie brutto ustanowiono na poziomie od 3 710 zł. Według danych z portalu wynagrodzenia.pl - średnie miesięczne wynagrodzenie kasjera w Polsce to 3700 zł brutto. Netto jest to 2852 zł czyli dokładnie tyle, ile podaje Dino. 25 proc. najgorzej wynagradzanych kasjerów zarabia poniżej 3 340 zł brutto. Na zarobki powyżej 4 240 zł brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych kasjerów handlowych.

QUIZ PRL: Tak handlowo w PRL-u. Pamiętasz polowanie na produkty? Pytanie 1 z 10 Hasło, które stało się inspiracją gry planszowej o handlu w PRL to: pan tu nie stał pan tu zasłabł zasłałem panu łóżko Dalej