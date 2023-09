Zarobki w McDonald’s w Polsce i w Niemczech. Różnica jest kolosalna

300 plus

Portal "WP" przekazuje informacje o zarobkach pracowników McDonald's w Polsce. Na stanowisku "pracownik restauracji," można zarobić minimalnie więcej niż wynosi płaca minimalna w Polsce. Oferuje się 24-29 zł brutto za godzinę, w porównaniu do minimalnej stawki wynoszącej 23,50 zł brutto. To daje miesięczne wynagrodzenie na poziomie 4274 zł brutto (w porównaniu do minimalnej płacy krajowej w wysokości 3600 zł brutto). Mimo dodatkowych premii za pracę w weekendy (5 zł za każdą godzinę) i premii uznaniowej (2 zł), zarobki te wciąż pozostają znacznie poniżej niemieckich standardów.

Niemieckie McDonald's: Znacznie Wyższe Zarobki

W Niemczech pracownik McDonald's na tym samym stanowisku otrzymuje 1691 euro brutto miesięcznie, co stanowi równowartość ponad 7,8 tys. zł brutto. Średnia miesięczna pensja wynosi około 12,5 tys. zł, przy czym wynagrodzenie często przekracza tę sumę, dzięki premiom i dodatkom (np. urlopowym, rocznym, nocnym lub świadczeniom kapitałowym zależnym od stażu pracy). Niemieckie McDonald's przestrzega układu zbiorowego wynegocjowanego przez Federalne Stowarzyszenie Gastronomii Systemowej (BdS) i związki zawodowe gastronomi.

Wzrost Zatrudnienia McDonald's W Polsce

Sieć restauracji McDonald's ma ambitne plany rozwoju w Polsce, inwestując 2,5 mld zł i otwierając 30-40 nowych placówek co roku przez 3-4 lata. Ponadto, co najmniej 50 istniejących lokali zostanie zmodernizowanych. Pod koniec 2022 roku w Polsce działało 517 restauracji McDonald's, z których prawie 90% działa na zasadzie franczyzy. Wraz z ekspansją sieci, McDonald's będzie potrzebować znacznie więcej pracowników, co może stworzyć kilkaset nowych miejsc pracy w Polsce. Obecnie sieć zatrudnia w całym kraju ponad 31 tys. pracowników.

