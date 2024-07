Zarobki we Władysławowie podobne jak w Niemczech. Prawie 2 tys kandydatów

Kup e-rower, a państwo dopłaci aż do 9000 zł do zakupu. Kiedy to rusza?

Jakie zarobki we Władysławowie?

Maksymalne zarobki 10 tys. zł netto przy sprzedaży pamiątek na plaży we Władysławowie, 1800 osób chętnych - takie rewelacje ujawniła "Rzeczpospolita". Można by zapytać retorycznie - po co jechać do Europy Zachodniej w celach zarobkowych, skoro można nad polskie morze.

Podczas tegorocznych wakacji, osoby które planują wyjazdy, zamierzają wydać średnio na osobę 1734 zł, to o 7 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z badania wykonanego na zlecenie Związku Banków Polskich. Wydatki nad polskim morzem pochodzą nie tylko od polskich turystów.

Polskie morze wakacyjnym celem zagranicznych turystów

Nawet 20-procentowy coroczny wzrost liczby turystów z Czech jest odnotowywany w hotelach nad Bałtykiem – wynika z analiz Północnej Izby Gospodarczej. Wg danych GUS w 2023 r. Zachodniopomorskie odwiedziło 18,5 tys. Czechów; rok wcześniej niespełna 11 tysięcy.

„Polacy jeżdżą na weekendy do Pragi, a Czesi nad polskie morze (...) Hotelarze z którymi rozmawiałam mówią, że Czesi czy Węgrzy, którzy rok temu przyjechali nad morze na weekend, teraz wracają na tydzień” - ocenia Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

PIG przedstawiła we wtorek kolejny wakacyjny raport, w którym informuje, że obłożenie hoteli w nadbałtyckich miejscowościach przekracza 80 proc. I prognozuje, że trwający sezon będzie rekordowy, jeśli chodzi o liczbę turystów z innych krajów niż Niemcy.

Najliczniejszą grupą turystów zagranicznych w woj. zachodniopomorskim są Niemcy. W 2023 r. było ich prawie 673 tys. Pięć lat wcześniej – ponad 725 tys.Na drugim miejscu pod względem liczebności są Duńczycy, których w ubiegłym roku zarejestrowano 26 617. Turystów z Danii również ubywa – w 2019 r. przyjechało ich prawie 33 tys.