Zasiłek pogrzebowy do zmiany. Partia Tuska podała konkretną kwotę

Tyle dodatku pogrzebowego obiecał Tusk

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł, co szczególnie w obliczu inflacji wiele osób uważa za niewystarczające wsparcie ze strony państwa, które nie starczy na pokrycie wydatków pogrzebu. Podwyżkę przed wyborami obiecywała Koalicja Obywatelska, która prawdopodobnie będzie największą partię w nowym koalicyjnym rządzie (złożonym także z Trzeciej Drogi i Lewicy).

Podwyżka zasiłku obiecana przez Donalda Tuska miała wynosić 150 proc. płacy minimalnej. Przy założeniu, że przepisy wejdą w życie w lipcu 2024 roku, świadczenie wyniesie 6450 zł. Co ciekawe, to kwota mniejsza niż 13 lat temu, gdy rząd PO-PSL obniżył zasiłek z ok. 6800 zł do 4000 zł. Rozwiązanie tłumaczono tym, że zasiłek nie służył rodzinie, a firmom pogrzebowym. Rząd PiS często wypominał tę decyzję rządowi PO-PSL, to sam zasiłku pogrzebowego nie podniósł.

Zasiłek pogrzebowy wypłaca się w przypadku śmierci bliskiej osoby i ma zwrócić koszty pogrzebu (w rzeczywistości pokrywa jedynie część wydatków). Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), w zależności od tego, gdzie ubezpieczona jest osoba ubiegająca się o zasiłek.

Branża pogrzebowa chce większego zasiłku pogrzebowego

W czerwcu 2023 roku prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak apelował, aby w obliczu dwucyfrowej inflacji (wtedy wynosiła 11,5 proc.), aby zapewnić pochówek na właściwym poziomie, zasiłek pogrzebowy powinien wzrosnąć do kwoty co najmniej 8 tys. zł.

