Historia logotypów znanych marek. Skąd wziął się symbol Nike lub Apple?

Loga znanych marek to nie tylko grafika, ale historie: za każdym symbolem, od Nike po Apple, kryją się fascynujące opowieści o początkach, przypadkach i ambicjach twórców.

Wiele ikonograficznych logo powstało z przypadku lub niskim kosztem: np. słynny "Swoosh" Nike kosztował tylko 35 dolarów, a logo Kappy narodziło się podczas sesji zdjęciowej.

Niektóre loga mają głębokie symboliczne znaczenie: gwiazda Mercedesa symbolizuje dominację na lądzie, w powietrzu i na morzu, a logo Apple reprezentuje innowacyjność i prostotę.

Od minimalizmu po rozbudowane symbole: artykuł pokazuje ewolucję logo, od szczegółowego rysunku Newtona w Apple po proste "złote łuki" McDonald's, odzwierciedlające zmieniające się trendy w designie.

Symbole, które nosimy na koszulkach i butach, często mają za sobą historie, które zaskakują bardziej niż niejeden sportowy finał. Ich geneza rzadko kiedy jest wynikiem długich narad w salach konferencyjnych. Czasem to kwestia przypadku, a czasem po prostu niskiego budżetu.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz

Tak było chociażby ze słynnym „Swooshem”. Początki globalnego giganta były zaskakująco skromne, a historia logo Nike pokazuje, że symbol wart miliardy dolarów może narodzić się z prostego zlecenia za niewielkie pieniądze. Z kolei największy konkurent, Adidas, swoje trzy paski zawdzięcza nie tyle kreatywności, co pragmatyzmowi. Prawdziwe znaczenie logo Adidas jest więc czysto utylitarne – trzy paski miały pierwotnie funkcję techniczną, a dopiero z czasem stały się kultowym znakiem rozpoznawczym.

Są też historie, w których o wszystkim decyduje ślepy traf. Jednak najbardziej nieoczekiwana historia logo dotyczy marki Kappa, której symbol powstał przez szczęśliwy zbieg okoliczności podczas sesji zdjęciowej.

Jak dokładnie do tego doszło? Ile dokładnie zapłacono za projekt „Swoosha” i co przedstawiało pierwsze logo Apple? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, gdzie krok po kroku odkrywamy te fascynujące historie.

