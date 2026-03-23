- Ceny paliw drastycznie wzrosły, osiągając rano 23 marca 7,34 zł/l za benzynę 95 i prawie 9 zł/l za diesel.
- Wzrosty dotknęły wszystkie rodzaje paliw, w tym LPG, którego cena również dynamicznie rośnie.
- Przykładowe ceny z warszawskich stacji Circle K i Orlen pokazują, że diesel przekroczył 8 zł/l, a benzyna 95 zbliża się do tej granicy.
- Sytuacja na stacjach paliw zmienia się błyskawicznie, zaskakując kierowców codziennymi podwyżkami.
Poniedziałkowy szok na stacjach. Jak bardzo wzrosły ceny paliw?
Początek tygodnia przywitał kierowców bardzo niemiłą niespodzianką. Kto musiał w poniedziałek rano zatankować samochód, mógł przeżyć prawdziwy szok. Ceny na pylonach znów poszybowały w górę, osiągając poziomy, które jeszcze niedawno wydawały się abstrakcją. W niektórych miejscach za litr popularnej benzyny bezołowiowej 95 trzeba zapłacić już 7,34 zł. To nowa, bolesna rzeczywistość dla właścicieli aut z silnikami benzynowymi.
Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku oleju napędowego. Tutaj podwyżki są jeszcze bardziej dotkliwe. Gwałtowne podwyżki cen paliw sprawiły, że za litr diesla na niektórych stacjach trzeba zapłacić prawie 9 złotych. To kwota, która bezpośrednio uderza nie tylko w prywatne budżety, ale także w całą gospodarkę, ponieważ transport towarowy opiera się głównie na pojazdach z silnikami wysokoprężnymi. Drożeje również autogaz – cena LPG na jednej z warszawskich stacji wyniosła 3,59 zł za litr.
Aby zobaczyć skalę podwyżek, sprawdziliśmy ceny na dwóch popularnych stacjach w Warszawie. Różnice są zauważalne, co pokazuje, że nawet w obrębie jednego miasta warto rozejrzeć się za tańszą opcją, choć słowo "tania" brzmi w tym kontekście jak ponury żart.
Na stacji Circle K przy ulicy Grochowskiej w Warszawie w poniedziałek rano ceny wyglądały następująco:
- Olej napędowy (diesel): 8,51 zł/l
- Benzyna 95: 7,09 zł/l
- LPG: 3,59 zł/l
Z kolei na pobliskiej stacji Orlen przy ulicy Chodakowskiej kierowcy zobaczyli nieco inne wartości, choć wciąż bardzo wysokie. Aktualna cena benzyny 95 na tej stacji wynosiła 7,19 zł za litr, a za diesla trzeba było zapłacić 8,14 zł.
