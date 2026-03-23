Ceny paliw drastycznie wzrosły, osiągając rano 23 marca 7,34 zł/l za benzynę 95 i prawie 9 zł/l za diesel.

Wzrosty dotknęły wszystkie rodzaje paliw, w tym LPG, którego cena również dynamicznie rośnie.

Przykładowe ceny z warszawskich stacji Circle K i Orlen pokazują, że diesel przekroczył 8 zł/l, a benzyna 95 zbliża się do tej granicy.

Sytuacja na stacjach paliw zmienia się błyskawicznie, zaskakując kierowców codziennymi podwyżkami.

Poniedziałkowy szok na stacjach. Jak bardzo wzrosły ceny paliw?

Początek tygodnia przywitał kierowców bardzo niemiłą niespodzianką. Kto musiał w poniedziałek rano zatankować samochód, mógł przeżyć prawdziwy szok. Ceny na pylonach znów poszybowały w górę, osiągając poziomy, które jeszcze niedawno wydawały się abstrakcją. W niektórych miejscach za litr popularnej benzyny bezołowiowej 95 trzeba zapłacić już 7,34 zł. To nowa, bolesna rzeczywistość dla właścicieli aut z silnikami benzynowymi.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku oleju napędowego. Tutaj podwyżki są jeszcze bardziej dotkliwe. Gwałtowne podwyżki cen paliw sprawiły, że za litr diesla na niektórych stacjach trzeba zapłacić prawie 9 złotych. To kwota, która bezpośrednio uderza nie tylko w prywatne budżety, ale także w całą gospodarkę, ponieważ transport towarowy opiera się głównie na pojazdach z silnikami wysokoprężnymi. Drożeje również autogaz – cena LPG na jednej z warszawskich stacji wyniosła 3,59 zł za litr.

Horrendalne ceny paliw w Warszawie. Nawet powyżej 7 zł za litr

Ile kosztuje tankowanie w Warszawie? Porównujemy ceny na Orlenie i Circle K

Aby zobaczyć skalę podwyżek, sprawdziliśmy ceny na dwóch popularnych stacjach w Warszawie. Różnice są zauważalne, co pokazuje, że nawet w obrębie jednego miasta warto rozejrzeć się za tańszą opcją, choć słowo "tania" brzmi w tym kontekście jak ponury żart.

Na stacji Circle K przy ulicy Grochowskiej w Warszawie w poniedziałek rano ceny wyglądały następująco:

Olej napędowy (diesel): 8,51 zł/l

Benzyna 95: 7,09 zł/l

LPG: 3,59 zł/l

Z kolei na pobliskiej stacji Orlen przy ulicy Chodakowskiej kierowcy zobaczyli nieco inne wartości, choć wciąż bardzo wysokie. Aktualna cena benzyny 95 na tej stacji wynosiła 7,19 zł za litr, a za diesla trzeba było zapłacić 8,14 zł.

