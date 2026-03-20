Benzyna 95 na Orlenie kosztuje już 7,14 zł — sprawdź, kto jest tańszy

Diesel w hurcie przekroczył 8 zł — co to oznacza dla cen przy dystrybutorze

Eksperci ostrzegają: drożyzna z dystrybutorów uderzy też w ceny żywności

Znamy promocje, dzięki którym zaoszczędzisz nawet 50 groszy na litrze

Ceny paliw 20 marca — benzyna 95 powyżej 7 zł

Kierowcy tankujący dziś rano dostali bolesny cios. Na stacjach Orlen benzyna 95 kosztuje już 7,14 zł za litr. BP i Circle K trzymają jeszcze cenę 6,99 zł, ale eksperci nie mają wątpliwości — to kwestia dni, zanim i tam na pylonach pojawi się „siódemka z przodu”. Najtaniej benzynę 95 znajdziemy dziś na stacjach Amic Energy — 6,96 zł za litr.

Analitycy e-petrol.pl potwierdzają wyraźny trend wzrostowy. Średnia cena benzyny 95 wzrosła w ostatnim tygodniu o 31 groszy, osiągając poziom 6,79 zł za litr. Rzeczywistość na stacjach jest jednak już gorsza niż wskazują dane ze średnich.

Diesel drożeje najszybciej — w hurcie już ponad 8 zł

Od 17 marca hurtowe ceny oleju napędowego w Orlenie przekroczyły poziom 8,09 zł brutto za litr. To cena bez marży stacji, co oznacza, że przy dystrybutorze kierowcy płacą jeszcze więcej. Na stacjach BP i Circle K diesel kosztuje już 7,79 zł za litr. Stacja Auchan, uznawana za najtańszą na rynku, oferuje diesel za 7,78 zł — zaledwie grosz taniej.

Wyjątkowo drogo kosztują paliwa premium: Diesel miles+ na Circle K to już 8,24 zł za litr, a Verva Diesel na Orlenie — 8,04 zł.

LPG też drożeje — tania jazda to już historia

Kierowcy z instalacją gazową długo mogli liczyć na oszczędności. Dziś ceny autogazu oscylują między 3,33 a 3,49 zł za litr. Najtaniej zatankujemy LPG na stacjach Amic (3,33 zł/l), najdrożej na Orlenie (3,49 zł/l). Różnice regionalne są niewielkie — zaledwie 10 groszy między najtańszym województwem śląskim (3,27 zł/l) a najdroższym Dolnym Śląskiem i Mazowszem (3,36–3,37 zł/l).

Gdzie zatankować najtaniej? Ranking województw

Ceny paliw różnią się regionalnie. Najtańszy diesel znajdziemy w województwie śląskim — średnio 7,69 zł za litr. Najdrożej za olej napędowy zapłacą kierowcy w województwie podkarpackim — 7,82 zł/l.

Jeśli chodzi o benzynę 95, najtaniej zatankujemy w województwie łódzkim i śląskim (odpowiednio 6,71 i 6,72 zł/l). Najdrożej jest na Mazowszu — 6,93 zł za litr.

Blokada cieśniny Ormuz winduje ceny ropy naftowej

Za wzrostem cen paliw stoi gwałtowna drożyzna ropy naftowej na rynkach światowych. Baryłka ropy Brent kosztuje już ponad 110 dolarów. Część analityków ostrzega, że w skrajnym scenariuszu ceny mogą sięgnąć nawet 140–160 dolarów za baryłkę.

Kluczową rolę odgrywa tutaj blokada cieśniny Ormuz przez Iran — jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Ataki na instalacje gazowe i naftowe w rejonie Zatoki Perskiej pogłębiają niepewność inwestorów, którzy obawiają się dalszych zakłóceń w dostawach surowca.

Ekspertka: „Sytuacja się zaostrza, nie stabilizuje”

Urszula Cieślak z BM Reflex nie pozostawia złudzeń.

— Na razie widać, że sytuacja raczej się zaostrza, niż stabilizuje, więc trudno mówić o jakiejkolwiek pewności. Żadna ze stron nie wydaje się szczególnie skłonna do zakończenia konfliktu — mówi ekspertka w rozmowie z „Faktem”.

Czy diesel może sięgnąć 9 zł za litr?

— „To będzie zależało od tego, jak bardzo ceny będą jeszcze rosły. Poziom powyżej 8 zł za litr może się utrzymać, jeśli wzrosty będą kontynuowane” — ocenia Cieślak.

Ekspertka zwraca też uwagę, że rząd powinien przeanalizować zmiany w obciążeniach podatkowych.

Co musiałoby się wydarzyć, żeby ceny spadły? Zdaniem Cieślak samo obniżenie marży na stacjach Orlenu nie wystarczy.

— „Jeżeli rosną koszty przerobu ropy i ceny surowca, żadne punktowe działania nie zatrzymają wzrostów” — podkreśla.

Ekspert: drożyzna paliw uderzy w inflację i ceny żywności

Ostrzeżenia płyną też ze strony Fryderyka Krawczyka, dyrektora inwestycyjnego w VIG / C-QUADRAT TFI. Jego zdaniem drożejące paliwo przełoży się na inflację zbliżającą się do 3 proc. i powyżej już w najbliższych miesiącach.

— „Kanał paliwowy jest bardzo szybki. Widzimy to na stacjach paliw w ciągu zaledwie kilku dni” — ocenia ekspert.

Krawczyk ostrzega też przed efektem domina na ceny żywności. Paliwo jest kluczowym składnikiem kosztów w produkcji, przetwarzaniu i transporcie żywności. Jako pierwsze zareagują warzywa i owoce, po nich zboże, a w dalszej perspektywie — mięso i nabiał.

— „Jeżeli szok naftowy się utrzyma, jego wpływ z kolejnymi rundami może trwać dużo dłużej” — przestrzega.

Zdaniem Krawczyka konflikt na Bliskim Wschodzie raczej przejdzie w fazę „zarządzalnego zamrożenia” niż szybko wygaśnie. To scenariusz zbieżny z oceną Cieślak — i równie mało pocieszający dla kierowców stojących przy dystrybutorze.

Rząd szykuje plan na czarną godzinę

Premier Donald Tusk podkreśla, że dzięki obniżeniu marży w Orlenie ceny na polskich stacjach wciąż wypadają korzystniej niż u sąsiadów. Radykalne kroki — takie jak obniżka podatku VAT — pozostają na razie w rezerwie. Ekspertka Cieślak przypomina, że podczas poprzedniego kryzysu paliwowego rząd obniżył VAT do 8 procent. Bez tej tarczy antyinflacyjnej ceny mogłyby wtedy sięgnąć 9 zł za litr.

Dziś, uwzględniając inflację i wzrost wynagrodzeń, realne obciążenie portfeli kierowców jest — w ocenie ekspertki — niższe niż mogłoby wynikać z nominalnych cen. To jednak słabe pocieszenie, gdy przy dystrybutorze coraz boleśniej odczuwamy każdy przejazd.

Promocje na paliwo — nawet 50 groszy taniej na litrze

W dobie rosnących cen warto sięgnąć po dostępne promocje. Oto najlepsze rabaty dostępne dziś:

AMIC Energy — do 50 groszy taniej na litrze przy zakupie kawy lub hot-doga; bez zakupu jedzenia — 30 groszy rabatu na benzynę 95 i diesel, 10 groszy na LPG (aplikacja AMIC Club)

Orlen — do 35 groszy taniej na litrze do 50 litrów paliwa w ramach wiosennej akcji (do 3 maja, aplikacja Orlen Vitay)

BP — 35 groszy rabatu na litrze dla użytkowników aplikacji

