Diesel po 8 zł – ceny paliw w Wolsztynie już bez litości

Dane zebrane 17 marca 2026 roku przez grupę Facebookową „Ceny Paliw – Leszno, Wolsztyn oraz okolica” nie pozostawiają złudzeń co do cen za paliwa w Polsce. Jest co raz drożej! Olej napędowy (ON) kosztuje już ponad 8 złotych za litr na każdej ze sprawdzonych stacji.

Na stacjach BP i Etylin w Wolsztynie oraz Moya w Starym Widzimiu za litr diesla zapłacimy 8,09 zł. Identyczną cenę znajdziemy w Orlenie przy wolsztyńskim PKS-ie. Najdrożej jest na Circle K w Berzynie – tam diesel kosztuje 8,10 zł.

Administratorzy grupy komentują to bez ogródek:

„Żeby nie było, że z tym Wolsztynabadem to jakaś ściema. Prezentujemy kilka stacji, gdzie 8 za ON już jest. Jeszcze trochę, to na wjeździe do Wolsztyna będą złote bramy”

Benzyna 95 – jeden grosz od magicznego progu 7 zł

Na niemal wszystkich sprawdzonych stacjach benzyna 95 kosztuje dokładnie 6,99 zł za litr. Tę cenę oferują:

Etylin – Wolsztyn

BP – Wolsztyn

Orlen (k. PZ) – Wolsztyn

Circle K – Berzyna

Jedynym wyjątkiem jest Moya w Starym Widzimiu, gdzie za litr 95-ki zapłacimy 6,98 zł – o jeden grosz taniej. To symboliczna różnica, ale w obliczu możliwego przekroczenia bariery 7 zł na znaczeniu.

Paliwa premium – luksus za ponad 8 zł

Kierowcy wybierający paliwa wyższej jakości muszą liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami:

BP Ultimate Diesel (Wolsztyn) – 8,34 zł za litr

Orlen Verva Diesel (Wolsztyn) – 8,34 zł za litr

Moya ON Power (Stary Widzim) – 8,44 zł za litr

Benzyna 98-oktanowa również kosztuje krocie. W Orlenie Verva 98 to 7,39 zł, a w BP Ultimate 98 – aż 7,54 zł za litr.

LPG – jedyna opcja poniżej 4 zł

Dla kierowców z instalacją gazową sytuacja jest nieco lepsza. Ceny LPG (autogazu) w badanym rejonie oscylują między 3,76 a 3,77 zł za litr:

Moya (Stary Widzim) – 3,76 zł

Orlen (Wolsztyn) – 3,76 zł

BP (Wolsztyn) – 3,76 zł

Etylin (Wolsztyn) – 3,76 zł

Circle K (Berzyna) – 3,77 zł

LPG pozostaje najtańszą opcją na stacji. Jednak i tutaj ceny stopniowo rosną.

Jak zaoszczędzić na paliwie? Sprawdź aktualne promocje sieci

Mimo wysokich cen kierowcy nie są całkowicie bez wyjścia. Kilka dużych sieci uruchomiło właśnie promocje, które realnie obniżają koszt tankowania.

Orlen (aplikacja Vitay) – rabat 20 gr/l na benzynę lub olej napędowy w weekendy. Przy zakupach pozapaliwowych za min. 5 zł zniżka rośnie do 35 gr/l. Promocja trwa od 12 marca do 3 maja, jednorazowo do 50 litrów. Super Biznes

BP (aplikacja BPme) – rabat 35 gr/l na benzynę 95 lub olej napędowy po aktywacji kuponu. Nowy kupon pojawia się co środę, można go wykorzystać w dowolnym dniu tygodnia. Promocja obejmuje maksymalnie 8 tankowań do 50 litrów każde i trwa do 5 maja. TVN24

Shell – akcja „Paliwa premium w cenie paliw podstawowych" obowiązuje codziennie między 14:00 a 18:00, do 25 czerwca 2026. Mogą z niej korzystać wszyscy klienci, nawet bez karty lojalnościowej. TVN24

Circle K – sieć nie uruchomiła szerokiej promocji, ale w programie Circle K extra dostępne są kupony rabatowe sięgające do 50 gr na litrze. Kobieceinspiracje

Etylin – stacja w Wolsztynie oferuje rabat do -10 gr/litr z kartą Etylin Club, co przy cenie ON 8,09 zł obniża koszt do około 7,99 zł/l.

Przy cenie diesla powyżej 8 zł nawet kilkanaście groszy rabatu na litrze robi różnicę – szczególnie przy dużym zbiorniku.

Dane zebrane 17 marca 2026 roku, godzina 14:00. Źródło: grupa „Ceny Paliw – Leszno, Wolsztyn oraz okolica" na Facebooku.