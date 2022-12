„Zerowa” stawka VAT na żywność. Müller: rząd wspiera rodziny

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Utrzymanie „zerowej” stawki VAT na żywność

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje szereg działań, które w dobie globalnego kryzysu wspierają polskie rodziny. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego przedłużamy 0 proc. VAT na żywność. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie. W portfelach rodzin pozostaną miliardy złotych" - napisał Müller w sobotę na Twitterze. Ministerstwo Finansów poinformowało w sobotę, że szefowa MF Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie „zerowej” stawki VAT na żywność. Rozporządzenie przewiduje także m.in. obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023; zostało ono już opublikowane Dzienniku Ustaw. Resort przekazał w sobotę, że rozporządzenie przewiduje ponadto utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0 proc. na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

Rozporządzenie przewiduje także "obniżenie do 8 proc., na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki". Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku. "I dziś chcę podkreślić, że kontynuujemy tę tarczę w takim kształcie, w jakim była do tej pory, przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku. Na razie na takim etapie zakładamy działanie tej tarczy" - oświadczył wówczas premier. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Rząd @pisorgpl podejmuje szereg działań, które w dobie globalnego kryzysu wspierają polskie rodziny. Zgodnie z zapowiedzią @MorawieckiM przedłużamy 0% VAT na żywność. Minister @MF_GOV_PL M. Rzeczkowska podpisała rozporządzenie. W portfelach rodzin pozostaną miliardy złotych💰. pic.twitter.com/Gg4jQ1W5J7— Piotr Müller (@PiotrMuller) December 3, 2022

