Na początku stycznia spółka PKP Intercity poinformowała, że od 11 stycznia zaczyna obowiązywać nowy cennik biletów. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrastają średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Zapowiedzianą podwyżkę cen biletów uzasadniono wzrostem cen prądu.

Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej zapowiedział, że ws. cen biletów kolejowych w najbliższych dniach będzie rozmawiał z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury. "Na pewno na tym poziomie, na jakim dzisiaj ceny są , one nie pozostaną" - zapewnił szef rządu.

Lewica: Zerowa stawka VAT na bilety kolejowe

Posłanka Paulina Matysiak podczas konferencji w Sejmie prezentowała projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza zerową stawkę VAT na bilety kolejowe, zamiast obecnego 8-proc. VAT na bilety. "Dzisiaj ten projekt składamy jako Lewica" - poinformowała. "To jest prosty, krótki projekt zerowego VAT-u na bilety pasażerskich przewozach kolejowych" - dodała i podkreślała, że nie dotyczy on tylko pociągów Intercity, ale również kolei regionalnych.

"To jest rozwiązania, które jest możliwe teraz. Jest możliwe do wprowadzenia w myśl unijnych przepisów. Nie potrzebujemy na to żadnej zgody" - mówiła Matysiak i przypomniała, że takie rozwiązanie wprowadziła u siebie Finlandia.

Rzecznik rządu Piotr Müller był podczas środowej konferencji pytany, dlaczego VAT na bilety PKP SA wynosi 8 proc. Wskazał, że "jest określony limit zerowych stawek VAT, które może wprowadzić każdy kraj UE". Jak poinformował, jeżeli ten limit zostaje przekroczony, to trzeba zrezygnować z innych zerowych stawek VAT-owskich. Dlatego np. zdecydowaliśmy się na zerowy VAT na żywność, bo on jest kluczowy dla nas, a nie na inne rozwiązania" - powiedział rzecznik.

