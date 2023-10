Zeskanujesz zakupy telefonem. Nowość w znanym supermarkecie

Usługa Scan&Go w sklepach Auchan

Usługę Scan&Go to rozwiązanie pozwalające klientom na samodzielne skanowanie telefonem wybieranych produktów. Po zeskanowaniu telefonem kodu kreskowego wybranego produktu można go od razu umieścić w torbie zakupowej – do sfinalizowania transakcji nie jest potrzebne wykładanie produktów z torby czy koszyka. Usługa Scan&Go działa od 4 października, na razie w dwóch sklepach sieci: Auchan Broniewskiego i Auchan Pokorna w Warszawie. Do końca roku Scan&Go ma być dostępne w kolejnych siedmiu punktach: w Piasecznie, w warszawskich sklepach: Ursynów, Jubilerska, Wola, w Łodzi Manufakturze, w Bydgoszczy na ul. Kruszwickiej oraz w Krakowie na al. Pokoju. Usługi takie wprowadziły już Kaufland i Carrefour. Pierwsza z nich udostępnia do tego celu specjalny skaner, druga natomiast umożliwia nabijanie zakupów za pośrednictwem

-zakupy-smartfon-sklepy-jak-pobrac telefonu.

Jak skorzystać z usługi Scan&Go?

Trzeba posiadać konto lojalnościowe w aplikacji sieci. Tam znajdziemy usługę Scan&Go. Aby z niej skorzystać, trzeba będzie się na nie zalogować i potwierdzić regulamin usługi. Następnym krokiem będzie wybór sklepu posiadającego tę usługę i potwierdzenie wyboru za pomocą geolokalizacji lub zeskanowania kodu QR w punkcie. Zakupy opłacimy w specjalnie przeznaczonej do tego kasie samoobsługowej. Po wciśnięciu klawisza "zapłać" trzeba zeskanować kod transakcji, który wygeneruje aplikacja Scan&Go.

Bezobsługowe sklepy Auchan

W czerwcu 2023 sieć uruchomiła sklepy autonomiczne pod szyldem Auchan Go. Nie mają one obsługi, a klient może do nich wejść za sprawą karty płatniczej, którą musi zbliżyć przy bramce wejściowej i numeru telefonu. Jest też jednak inna opcja: system kamer i czujników. Pozwala on wejść do sklepu za pomocą aplikacji.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Dalej