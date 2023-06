W Warszawie pojawił się tajemniczy sklep "Auchan Go"! Co to za placówka?

Auchan Go – całodobowy sklep bez obsługi

Żabka ma już 60 sklepów Nano – sklepów bez obsługi. Na taki format zdecydował się również Auchan. Auchan Go to pierwszy bezobsługowy sklep sieci. Dzięki nowoczesnej technologii nie trzeba stać w kolejce ani tracić czasu na skanowanie produktów. Placówka Auchan działa przy ul. Marcina Kasprzaka 29 w Warszawie.

Jak zrobić zakupy w Auchan Go?

Klient wchodzi do sklepu przy pomocy karty płatniczej, wybiera produkty i wychodzi. Płatność zostanie automatycznie naliczona i pobrana z karty po wyjściu ze sklepu. Po wyjściu ze sklepu paragon zostanie przesłany na telefon. Jeśli klient się rozmyśli, powinien odłożyć produkt na miejsce. Jeśli odłoży go gdzie indziej, rachunek zostanie obciążony zakupem tego produktu. Przy zakupach w grupie obowiązuje zasada ,,jedna karta płatnicza to jeden rachunek". Należy upewnić się, że wszyscy razem opuścili sklep. Jeśli w sklepie są inni kupujący to nie należy podawać im żadnego produktu, ponieważ wówczas zostanie on doliczony do rachunku podającego. Pamiętaj, że po zakończeniu zakupów trzeba zamknąć za sobą drzwi sklepu. Jeśli ich nie zamkniesz, zapłacisz za zakupy każdej osoby, która wejdzie po tobie.

