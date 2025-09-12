Zgłoszenia do 30 września 2025 – firmy mogą aplikować w więcej niż jednej kategorii poprzez dedykowane ankiety dostępne na stronie pracodawcagodnyzaufania.pl

Odpowiedzialny pracodawca kluczem do sukcesu biznesowego

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania" przyczynia się do rozwoju kultury organizacyjnej opartej na szacunku, innowacji i społecznej odpowiedzialności. Inicjatywa ma na celu docenianie i promowanie przedsiębiorstw realizujących ciekawe projekty w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Konkurs promuje wartości, które są szczególnie cenne w obecnym, niezwykle przełomowym czasie. Od zachowań pracodawców zależą społeczne nastroje, wpływające na dokonywane przez nas wybory. Od naszych firmowych praktyk i polityk zależy, czy Polska będzie państwem uznawanym za przyjazne

– podkreśla dr Andrzej Arendarski, Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej.

Polityka pracownicza buduje przewagę konkurencyjną

Współczesny rynek pracy wymaga od przedsiębiorców większego zaangażowania w budowanie pozytywnych relacji z pracownikami. Odpowiedzialny pracodawca to ten, który rozumie, że sukces firmy zależy nie tylko od wyników finansowych.

Współcześnie wiemy doskonale, że sukces przedsiębiorstwa zależy również od tego, jaką atmosferę tworzy się w miejscu pracy i jak dba się o pracowników. To właśnie zaufanie, dialog i stabilność budują trwałą przewagę konkurencyjną

– mówi Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska".

Dziesięć kategorii dla różnych aspektów odpowiedzialności

Konkurs pracodawców oferuje szerokie spektrum kategorii, umożliwiających firmom zaprezentowanie swoich najlepszych praktyk:

Kategorie społeczne i rozwojowe:

Edukacja – programy rozwoju kompetencji pracowników

Wolontariat – zaangażowanie społeczne firmy i zespołu

Zdrowie – inicjatywy prozdrowotne i wellbeing

Programy stażowe – wsparcie dla młodych talentów

Kategorie motywacyjne i organizacyjne:

Motywacja – systemy motywowania i uznania dla pracowników

MŚP – dedykowana dla małych i średnich przedsiębiorstw

Firma przyjazna rodzicom – programy work-life balance

Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami – działania inkluzyjne

Kategorie innowacyjne:

Rozwój i cyfryzacja – nowoczesne rozwiązania HR i technologiczne

Lider ESG – kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju

Prestiżowe patronaty i szerokie wsparcie branżowe

Konkurs cieszy się uznaniem najważniejszych instytucji w Polsce. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotr Wachowiak.

Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, think tanków i uczelni, w tym Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu ESG, Warsaw Enterprise Institute czy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jak zgłosić firmę do konkursu "Pracodawca Godny Zaufania"

Proces zgłoszenia jest prosty i dostępny online. Każda zainteresowana firma może aplikować w więcej niż jednej kategorii, wypełniając dedykowane ankiety dla każdej z nich.

Kluczowe wymagania:

Zatrudnienie minimum 50 pracowników (wyłączając kategorię MŚP) Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na pracodawcagodnyzaufania.pl Przedstawienie konkretnych działań i praktyk w wybranej kategorii Zgłoszenie do 30 września 2025 roku

Organizatorzy konkursu to Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska".

Kampania edukacyjna i gala nagród

Do listopada 2025 roku trwać będzie kampania edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w biznesie. Składa się na nią szereg działań promocyjnych i wydarzeń specjalnych, które mają na celu podnoszenie świadomości w zakresie odpowiedzialnej polityki pracowniczej.

Kulminacją konkursu będzie uroczysta Gala Nagród 5 listopada 2025 roku, podczas której poznamy zwycięzców wszystkich kategorii. To prestiżowe wydarzenie gromadzi przedstawicieli biznesu, świata nauki i instytucji publicznych.

Firmy zainteresowane udziałem w konkursie mogą znaleźć szczegółowe informacje i ankiety zgłoszeniowe na stronie https://pracodawcagodnyzaufania.pl/#wez-udzial.

