Wybierając rośliny do swojego ogródka działkowego, warto kierować się nie tylko własnymi upodobaniami, ale również warunkami panującymi na działce i ilością czasu, jaki możemy poświęcić na pielęgnację. Drzewa i krzewy owocowe, warzywa, zioła i kwiaty – wszystkie mają swoje miejsce w harmonijnie zaplanowanym ogrodzie. Dzięki systematycznej pracy, zgodnej z rytmem natury, Twoja działka stanie się prawdziwą zieloną przystanią, dającą radość i satysfakcję przez cały rok. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy KALENDARZ (nie tylko) dla działkowca na 2025 rok.

Marzec: Pierwsze kroki w ogrodzie

Marzec to czas, gdy działkowcy zaczynają budzić swoje ogródki do życia. To idealny miesiąc na przygotowanie drzew i krzewów owocowych do nowego sezonu.

Drzewa owocowe: Jabłonie, grusze i śliwy – teraz jest pierwszy termin ich przycinania. To również dobry moment na sadzenie drzew pestkowych: wiśni, czereśni i brzoskwiń.

Jabłonie, grusze i śliwy – teraz jest pierwszy termin ich przycinania. To również dobry moment na sadzenie drzew pestkowych: wiśni, czereśni i brzoskwiń. Krzewy owocowe: Porzeczki, agrest, jeżyny i kiwi przycinamy na początku miesiąca, zanim pojawią się pierwsze liście.

Porzeczki, agrest, jeżyny i kiwi przycinamy na początku miesiąca, zanim pojawią się pierwsze liście. Pierwsze wysiewy: W drugiej połowie marca można już wysiewać do gruntu warzywa odporne na chłód oraz przygotowywać rozsadę warzyw, takich jak sałata, seler, cebula i por.

W drugiej połowie marca można już wysiewać do gruntu warzywa odporne na chłód oraz przygotowywać rozsadę warzyw, takich jak sałata, seler, cebula i por. Kwiaty: To dobry czas na rozmnażanie bylin poprzez dzielenie i przygotowanie rozsady kwiatów jednorocznych jak astry i aksamitki.

Kwiecień: Rozkwit wiosennych prac

W kwietniu intensywność prac ogrodowych znacznie wzrasta, a różnorodność roślin możliwych do uprawy jest coraz większa.

Kwiaty jednoroczne: Wysadzamy rozsady lewkonii, lwich paszczy, niezapominajek, bratków i stokrotek. Na początku miesiąca sadzimy drobniejsze cebulki mieczyków.

Wysadzamy rozsady lewkonii, lwich paszczy, niezapominajek, bratków i stokrotek. Na początku miesiąca sadzimy drobniejsze cebulki mieczyków. Zioła: Kwiecień to doskonały czas na wysiew ziół takich jak koper, rumianek, kminek, majeranek, mięta i szałwia, które wzbogacą naszą kuchnię przez całe lato.

Kwiecień to doskonały czas na wysiew ziół takich jak koper, rumianek, kminek, majeranek, mięta i szałwia, które wzbogacą naszą kuchnię przez całe lato. Kwiaty pachnące: Groszek pachnący, nagietek, nasturcja i słonecznik to rośliny, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też wypełnią ogród wspaniałym aromatem.

Groszek pachnący, nagietek, nasturcja i słonecznik to rośliny, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też wypełnią ogród wspaniałym aromatem. Przygotowanie do lata: Pod koniec kwietnia rozpoczynamy hartowanie sadzonek, wystawiając je na świeże powietrze przed posadzeniem w gruncie.

Maj: Intensywny rozwój ogrodu

Maj to miesiąc intensywnego rozwoju, choć zawsze trzeba pamiętać o "zimnych ogrodnikach".

Uwaga na przymrozki: Zimni Ogrodnicy (12-14 maja) i Zimna Zośka (15 maja) to okres możliwych przymrozków. Należy mieć przygotowaną agrowłókninę do osłonięcia wrażliwych upraw.

Zimni Ogrodnicy (12-14 maja) i Zimna Zośka (15 maja) to okres możliwych przymrozków. Należy mieć przygotowaną agrowłókninę do osłonięcia wrażliwych upraw. Kwiaty letnie: Na początku maja wysiewamy kwiaty jednoroczne jak astry i aksamitki oraz dwuletnie jak bratki i goździki.

Na początku maja wysiewamy kwiaty jednoroczne jak astry i aksamitki oraz dwuletnie jak bratki i goździki. Warzywa: To idealny czas na wysiew ogórków na rozsady, sałaty, rzodkiewki, marchwi, buraka, a pod koniec miesiąca – kukurydzy cukrowej. Sadzimy też rozsady pomidorów, papryki, selera, fasoli szparagowej i dyniowatych.

To idealny czas na wysiew ogórków na rozsady, sałaty, rzodkiewki, marchwi, buraka, a pod koniec miesiąca – kukurydzy cukrowej. Sadzimy też rozsady pomidorów, papryki, selera, fasoli szparagowej i dyniowatych. Drzewka owocowe: Młode drzewka nawozimy w połowie maja i spulchniamy glebę wokół nich na początku miesiąca. Wieszamy pułapki na szkodniki i wykonujemy niezbędne opryski.

Czerwiec: Pierwsze zbiory i pielęgnacja

Czerwiec to miesiąc, w którym zaczynamy zbierać pierwsze plony i intensywnie pielęgnujemy rośliny.

Pierwsze zbiory: Sałata, rukola, koper, młode buraczki, marchew, zioła, truskawki, czereśnie, wiśnie i porzeczki – to pierwsze smakołyki z naszego ogródka.

Sałata, rukola, koper, młode buraczki, marchew, zioła, truskawki, czereśnie, wiśnie i porzeczki – to pierwsze smakołyki z naszego ogródka. Pomidory: Wymagają regularnego podwiązywania pędów i usuwania tzw. "wilków" czyli dodatkowych, zbędnych pędów.

Wymagają regularnego podwiązywania pędów i usuwania tzw. "wilków" czyli dodatkowych, zbędnych pędów. Róże: Usuwamy przekwitłe kwiaty i zasilamy krzewy kompostem, by cieszyły oko przez całe lato.

Usuwamy przekwitłe kwiaty i zasilamy krzewy kompostem, by cieszyły oko przez całe lato. Cebule kwiatowe: W pierwszej połowie miesiąca wykopujemy cebule krokusów, a pod koniec – tulipanów.

Lipiec: Bogactwo letnich plonów

Lipiec to czas obfitości w ogrodzie działkowym.

Owoce letnie: Zbieramy truskawki, poziomki, morele, czereśnie, maliny, porzeczki, wiśnie, agrest i borówkę amerykańską.

Zbieramy truskawki, poziomki, morele, czereśnie, maliny, porzeczki, wiśnie, agrest i borówkę amerykańską. Warzywa: To czas zbioru kalarepy, kapusty, brokułów, kalafiorów, rzodkwi, grochu, bobu, fasoli, marchwi, pietruszki, porów, selera, cebuli i cukinii.

To czas zbioru kalarepy, kapusty, brokułów, kalafiorów, rzodkwi, grochu, bobu, fasoli, marchwi, pietruszki, porów, selera, cebuli i cukinii. Zioła: Zbieramy je tuż przed kwitnieniem, kiedy zawierają najwięcej olejków eterycznych.

Zbieramy je tuż przed kwitnieniem, kiedy zawierają najwięcej olejków eterycznych. Ochrona roślin: Usuwamy resztki chorych owoców i stosujemy opryski przeciw parchowi, mszycom i przędziorkom.

Usuwamy resztki chorych owoców i stosujemy opryski przeciw parchowi, mszycom i przędziorkom. Uwaga! Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków ochrony roślin dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niewłaściwe użycie może zaszkodzić pszczołom i innym pożytecznym owadom. Pamiętaj o odpowiednim czasie aplikacji oraz stosowaniu bezpiecznej odzieży ochronnej!

Sierpień: Przygotowania do jesieni

Sierpień to czas zbiorów i przygotowań do jesiennych nasadzeń.

Nowe nasadzenia: Sadzimy rośliny dwuletnie, dzielone byliny, krzewy liściaste, a w drugiej połowie miesiąca – drzewa i krzewy iglaste.

Sadzimy rośliny dwuletnie, dzielone byliny, krzewy liściaste, a w drugiej połowie miesiąca – drzewa i krzewy iglaste. Truskawki: Przygotowujemy miejsca pod nowe nasadzenia – grabimy, nawozimy, odchwaszczamy i ściółkujemy.

Przygotowujemy miejsca pod nowe nasadzenia – grabimy, nawozimy, odchwaszczamy i ściółkujemy. Róże: Kontynuujemy usuwanie przekwitłych kwiatów nad pierwszym górnym liściem pięciolistkowym.

Kontynuujemy usuwanie przekwitłych kwiatów nad pierwszym górnym liściem pięciolistkowym. Winogrona: Pod koniec miesiąca usuwamy część liści zacieniających dojrzewające owoce.

Wrzesień: Jesienne porządki i planowanie

Wrzesień to miesiąc jesiennych porządków i planowania na kolejny sezon.

Drzewa i krzewy: Do połowy miesiąca można przesadzać i sadzić iglaki bez bryły korzeniowej. To dobry czas na sadzenie drzew i krzewów owocowych.

Do połowy miesiąca można przesadzać i sadzić iglaki bez bryły korzeniowej. To dobry czas na sadzenie drzew i krzewów owocowych. Kwiaty dwuletnie: Najpóźniej na początku września sadzimy bratki, dziewanny, dzwonki, goździki, malwy, naparstnice, niezapominajki i stokrotki.

Najpóźniej na początku września sadzimy bratki, dziewanny, dzwonki, goździki, malwy, naparstnice, niezapominajki i stokrotki. Rośliny cebulowe: W pierwszej połowie miesiąca sadzimy kokorycze, narcyzy, przebiśniegi, szachownice; w drugiej połowie – hiacynty, krokusy, tulipany i szafirki.

W pierwszej połowie miesiąca sadzimy kokorycze, narcyzy, przebiśniegi, szachownice; w drugiej połowie – hiacynty, krokusy, tulipany i szafirki. Profilaktyka: Zbieramy i niszczymy opadłe owoce, które są siedliskiem szkodników.

Październik: Przygotowanie ogrodu do zimy

Październik to ostatni miesiąc intensywnych prac przed zimą.

Nasadzenia: Idealny czas na sadzenie i pielęgnację drzew oraz krzewów.

Idealny czas na sadzenie i pielęgnację drzew oraz krzewów. Nawożenie: Stosujemy kompost lub nawozy fosforowo-potasowe (bez nawozów azotowych!).

Stosujemy kompost lub nawozy fosforowo-potasowe (bez nawozów azotowych!). Kwiaty jednoroczne: Możemy siać czarnuszki, chabry, dimorfoteki, eszolcje, kochie, kosmosy, maki, nagietki, ostróżki, ubiorki i gipsówki.

Możemy siać czarnuszki, chabry, dimorfoteki, eszolcje, kochie, kosmosy, maki, nagietki, ostróżki, ubiorki i gipsówki. Zabezpieczenia: Rośliny z cieplejszych stref klimatycznych zabezpieczamy przez kopczykowanie.

Listopad: Ostatnie prace przed zimą

Listopad to czas ostatnich prac i zabezpieczenia ogrodu przed zimą.

Ostatnie zbiory: Zbieramy późne odmiany malin jesiennych, jarmuż i jesienne kapusty.

Zbieramy późne odmiany malin jesiennych, jarmuż i jesienne kapusty. Ochrona przed mrozem: Zabezpieczamy młode nasadzenia, szczególnie wrażliwe gatunki jak brzoskwinie, morele, orzechy włoskie, winorośl i jeżynę bezkolcową.

Zabezpieczamy młode nasadzenia, szczególnie wrażliwe gatunki jak brzoskwinie, morele, orzechy włoskie, winorośl i jeżynę bezkolcową. Siew warzyw ozimych: Tuż przed mrozami wysiewamy marchew, pietruszkę i koper.

Tuż przed mrozami wysiewamy marchew, pietruszkę i koper. Podlewanie zimozielonych: Przed zimą obficie nawadniamy wszystkie drzewa i krzewy zimozielone (liściaste i iglaste).

