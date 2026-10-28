Czarnek alarmuje przed zimą. „To nie są żarty”

– To nie są żarty – ostrzegał Przemysław Czarnek w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News. - Czeka nas najdroższa zima w historii - zaznaczył.

Kandydat PiS na premiera przekonywał, że wysokie ceny ogrzewania uderzą nie tylko w gospodarstwa domowe, ale również w firmy. Jego zdaniem państwo powinno znaleźć pieniądze na pomoc, zanim kolejne przedsiębiorstwa zaczną zamykać działalność.

Polityk zapowiedział, że jego ugrupowanie chce objąć wsparciem zarówno zwykłe rodziny, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

– Państwo jest od tego, żeby w kryzysie, w którym znajdują się dzisiaj polskie rodziny zwykłe i zwykli polscy przedsiębiorcy, stanęło na wysokości zadania i znalazło te pieniądze – mówił Czarnek.

PiS chce obniżyć VAT na ogrzewanie

Projekt „Tanie Ogrzewanie” ma przynieść ulgę osobom, które mierzą się z wysokimi rachunkami. W poniedziałek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu.

Co proponuje PiS? Obniżenie VAT na wszystkie paliwa stałe do 8 proc. oraz na energię elektryczną i cieplną do 5 proc. Obecnie podstawowa stawka VAT wynosi 23 proc. Politycy PiS chcą, by parlament zajął się projektem jak najszybciej, a przepisy weszły w życie przed 1 listopada. Na razie jest to jednak propozycja ustawowa. O jej przyjęciu zdecyduje parlament.

Nawet 14 mld zł na pomoc. Czarnek odpowiada na zarzuty

Prowadząca program Magda Sakowska zwróciła uwagę, że wprowadzenie programu może kosztować od 9 do 14 mld zł. To poważna kwota, zwłaszcza w sytuacji napiętych finansów publicznych. Czarnek przekonywał jednak, że niezapewnienie pomocy może przynieść jeszcze większe straty. Jako przykład podał piekarnię, która z powodu wysokich kosztów energii musiałaby zakończyć działalność.

– Gdyby ten piekarz zamknął piekarnię, bo mu się już nie opłaca piec chleba, to zwalnia 10 pracowników. Jak zwalnia 10 pracowników, to jest 10 pracowników mniej odprowadzających podatki do budżetu państwa – argumentował polityk PiS.

Jego zdaniem wsparcie dla przedsiębiorców może więc pomóc ograniczyć straty w gospodarce i utrzymać miejsca pracy. Zapewnił również, że gdyby PiS sprawowało władzę, znalazłoby pieniądze na realizację programu.

Czarnek uderza w Domańskiego. Zapowiada odpowiedzialność karną

W programie Polsat News polityk PiS poruszył także temat transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych i możliwości wspólnego rozliczania podatków przez takie pary. Czarnek zakwestionował działania ministra finansów Andrzeja Domańskiego w tej sprawie i zapowiedział konsekwencje prawne.

– Za tę niezgodność z prawem pan Domański poniesie odpowiedzialność karną – stwierdził. To stanowisko polityka PiS. Sama zapowiedź nie oznacza, że minister popełnił przestępstwo ani że jakiekolwiek postępowanie zakończy się jego odpowiedzialnością karną.

Czy Polacy odczują ulgę przed 1 listopada?

PiS chce szybkiego procedowania projektu „Tanie Ogrzewanie”. Jeżeli propozycja zostałaby przyjęta, niższe stawki VAT mogłyby ograniczyć część kosztów związanych z zakupem opału i energii.

Kluczowe pozostają jednak decyzje parlamentu i termin wejścia przepisów w życie. Na razie Polacy nie mają gwarancji, że zapowiadane obniżki zaczną obowiązywać przed początkiem listopada.

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