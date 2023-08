Drożyzna zjada podwyżki

Złe wieści dla seniorów! Groszowe podwyżki emerytur

Dzisiaj (21 sierpnia) GUS podał dane o wynagrodzeniach. Rok do roku pensje wzrosły o 10,4 procent, ale tylko statystycznie, przez uwzględnienie kwartalnych premii i nagród. Realnie oznacza to, że wynagrodzenia wolniej rosną od inflacji. Co w konsekwencji oznacza, że waloryzuje się świadczenia o wskaźnik inflacji, a ten wynosi 10,8 proc. Ile by wyniosła waloryzacja przy takich danych gospodarczych?