Złoty Laur "Super Biznesu" 2026. Nagrody dla liderów

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-10-16 9:42

Już 20 października 2026 roku poznamy laureatów 13. edycji Złotego Lauru "Super Biznesu". To jedne z najważniejszych nagród dla biznesu w 2026 roku, przyznawane liderom biznesu i wybitnym osobowościom. Gali będzie towarzyszyć debata o przyszłości polskiej gospodarki i występ wokalistki Ani Karwan. Partnerami wydarzenia są: Polska Spółka Gazownictwa, Polski Związek Łowiecki i Krajowa Grupa Spożywcza.

  • Złoty Laur "Super Biznesu", jedno z najważniejszych wyróżnień dla biznesu, wręczony zostanie 20 października 2026 roku podczas 13. edycji w Hotelu Bellotto.
  • Nagrody honorują liderów biznesu, innowacji i działalności społecznej, wnoszących wkład w rozwój Polski w kategoriach od biznesu po kulturę i filantropię.
  • Gala obejmie merytoryczną debatę "Innowacyjna, nowoczesna Polska" o przyszłości gospodarki oraz występ gwiazdy wieczoru, Ani Karwan.
  • Wydarzenie to stanowi kluczowe połączenie celebracji sukcesów z inspirującą dyskusją o wyzwaniach i szansach dla polskiej gospodarki.

Czym jest Złoty Laur "Super Biznesu" i kto go otrzyma w 2026 roku?

Zbliża się wieczór, na który czeka polski świat biznesu, nauki i działalności społecznej. Uroczysta, 13. gala Złoty Laur "Super Biznesu" odbędzie się 20 października 2026 roku w prestiżowym Hotelu Bellotto w Warszawie. To wydarzenie, podczas którego wyróżnione zostaną osoby, firmy i instytucje, które wnoszą realny wkład w rozwój Polski. Nagroda trafia do tych, którzy nie boją się myśleć nieszablonowo, wprowadzają innowacje, angażują się w projekty społeczne, a swoją pracą budują pozytywny wizerunek kraju na arenie międzynarodowej.

Kapituła złożona z przedstawicieli redakcji magazynu „Super Biznes” wybierze laureatów Złotego Lauru Super Biznesu, doceniając ich wkład w rozwój gospodarczy kraju i budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Wyróżnienia przyznawane są w wielu kategoriach, obejmujących nie tylko biznes, ale też kulturę, sport czy filantropię. Tegoroczną galę uświetni występ jednej z najbardziej charakterystycznych polskich wokalistek – na scenie pojawi się Ania Karwan.

Inspirujący laureat z poprzedniego roku. Kto wyznacza trendy?

Żeby zrozumieć rangę tego wydarzenia, warto spojrzeć na laureatów z poprzednich lat. To postaci, które swoimi osiągnięciami wyznaczają nowe kierunki i inspirują innych do działania. W 2025 roku tytuł Osobowości Roku trafił w ręce dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Polski astronauta projektowy został doceniony za niezwykłą zdolność łączenia świata nauki, zaawansowanych technologii kosmicznych i biznesu. Jego historia pokazuje, że granice istnieją po to, by je przekraczać.

Tego typu wyróżnienia pokazują, że najlepsze nagrody dla biznesu w 2026 roku trafiają nie tylko do tradycyjnych przedsiębiorców, ale także do wizjonerów z różnych dziedzin. Wybory kapituły co roku udowadniają, że innowacyjność nie ma jednej definicji, a sukces można osiągnąć, realizując odważne, często pionierskie projekty.

Nie tylko gala. Ważna debata o przyszłości polskiej gospodarki

Złoty Laur to jednak coś więcej niż tylko wręczenie statuetek i świętowanie dotychczasowych sukcesów. Wydarzeniu od lat towarzyszy merytoryczna dyskusja o najważniejszych sprawach dla kraju. W tym roku, w ramach cyklu „Poland Go!”, odbędzie się debata pod hasłem „Innowacyjna, nowoczesna Polska”.

Paneliści skupią się na kluczowych wyzwaniach i szansach, jakie stoją dziś przed polską gospodarką. Będzie to okazja do rozmowy o tym, jak wspierać innowacje, budować konkurencyjność na globalnym rynku i tworzyć stabilne fundamenty dla dalszego rozwoju. To połączenie świętowania sukcesów z merytoryczną dyskusją o tym, co przed nami, sprawia, że gala Złotego Lauru jest jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu polskiego biznesu.

Złoty Laur 2026
Autor: Super Express Złoty Laur 2026
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ZŁOTY LAUR