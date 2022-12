Złoty rano traci wobec głównych walut

Złoty traci do głównych walut

W czwartek ok. godz. 7.35 złoty osłabił się: o 0,15 proc. do 4,69 zł za euro, o 0,06 proc. do 4,41 zł za dolara, oraz o 0,22 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego kosztującego 4,76 zł.

W środę złoty również tracił na wartości

W środę ok. godz. 17.10 euro umacniało się wobec polskiej waluty o ponad 0,3 proc. do blisko 4,7 zł. Podobną skalę umocnienia notował dolar, który był wyceniany na blisko 4,42 zł.

Najwięcej, bo o ponad 0,5 proc. złoty tracił wobec franka szwajcarskiego. Frank w środę po południu kosztował ponad 4,76 zł. W środę przed godz. 8.00 euro kosztowało 4,68 zł, dolar - 4,39 zł, a frank - 4,73 zł.

