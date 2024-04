Złoty słabnie do głównych walut. Kursy walut [16.04.2024]

Kursy walut [16.04. 2024]. Złoty traci na wartości

Polska waluta we wtorek 16 kwietnia ok. godz. 7.20 osłabiała się do euro o 0,35 proc., wycenianego na prawie 4,32 zł. Do dolara, za którego trzeba było płacić niemal 4,07 zł, polska waluta traciła 0,40 proc. Do franka szwajcarskiego złoty tracił 0,31 proc., wycena tej waluty przekraczała 4,45 zł.

W poniedziałek 15 kwietnia po południu za euro trzeba było płacić 4,29 zł, dolar amerykański kosztował 4,03 zł, a frank szwajcarski 4,40 zł.

Wartość poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług. Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

