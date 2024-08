Zmiana lekarza rodzinnego. W jakich przypadkach płatna?

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na internetowym koncie pacjenta

Na internetowym koncie pacjenta można wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę i położną POZ. Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną można wybrać bezpłatnie dwa razy w każdym roku . Za kolejną zmianę lekarza na NFZ należy zapłacić.

Zmiana lekarza nie podlega opłacie w przypadku:

zmiany miejsca zamieszkania

zamknięcia lub likwidacji przychodni, w której pacjent był przypisany

przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas leczył się pacjent

ukończeniem przez pacjenta lub jego dziecka 18 lat

Jakie zadania wykonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz POZ może skierować na badania diagnostyczne. Także do lekarzy specjalistów lub szpitala. Decyzję podejmuje na podstawie wskazań medycznych. Inne zadania lekarza POZ to m.in.

leczenie chorób i udzielanie porad

ustalanie leczenia farmakologicznego

ustalanie i wykonywanie zabiegów medycznych

wystawianie recept

Wybór lekarza. Jak dokonać zmian online?

wejść w „Moje konto”

na dole strony, pod śródtytułem „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”, znaleźć właściwą pozycję i kliknąć „Wypełnij deklarację”

po wybraniu placówki/przychodni wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną

Zmiana powinna nastąpić w ciągu 7 dni, jednak to zależy od trybu pracy przychodni. W praktyce występują przypadki, w których przychodnia akceptuje zmiany i wprowadza nowy wybór do systemu do 3 tygodni.

Odrzucenie deklaracji może nastąpić automatycznie, jeżeli w ciągu 7 dni placówka jej nie podejmie z systemu. Wówczas pacjent otrzyma odpowiednią informację o braku rozpatrzenia deklaracji. W celu uzyskania informacji o powodzie braku rozpatrzenia należy skontaktować się bezpośrednio z placówką, do której została złożona deklaracja. Możliwy jest przypadek, że wybrana placówka nie ma umowy z NFZ, z tego powodu nie realizuje zadań podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia.