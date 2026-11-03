Zmiana na szczycie JSW. Tomasz Gawlik przejmuje obowiązki prezesa spółki

Tomasz Gawlik przejmuje obowiązki prezesa JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowała o powierzeniu Tomaszowi Gawlikowi obowiązków prezesa zarządu. Spółka poinformowała o tym we wtorek, 3 listopada, w komunikacie giełdowym. Gawlik będzie pełnił tę funkcję do czasu powołania nowego prezesa, jednocześnie pozostając wiceprezesem JSW ds. rozwoju. Decyzja zapadła po piątkowej rezygnacji dotychczasowego prezesa spółki, Bogusława Oleksego.

Kim jest Tomasz Gawlik? Już wcześniej był prezesem JSW

Tomasz Gawlik od 29 lat związany jest z Jastrzębską Spółką Węglową i jej grupą kapitałową. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie ukończył również studia podyplomowe z zakresu podatków. Karierę zawodową rozpoczął w kopalni Jas-Mos, a następnie zajmował kierownicze stanowiska w JSW. W latach 2013–2015 był prezesem Spółki Energetycznej „Jastrzębie”, a od grudnia 2015 do marca 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz optymalizacji procesów biznesowych.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.