Wrzesień 2025 roku będzie szczególnym miesiącem dla polskich emerytów. Nie tylko ze względu na przesunięte terminy wypłat, ale przede wszystkim dlatego, że wraz z podstawowymi emeryturami seniorzy otrzymają również czternastą emeryturę. To oznacza rekordowo wysokie wypłaty dla większości świadczeniobiorców.

Starsza kobieta, przeglądająca rachunek, na tle kalendarza na 2025 rok. Ilustracja do artykułu o zmianach terminów wypłat emerytur i dodatkowej czternastej emeryturze. Więcej informacji na temat wrześniowych wypłat znajdziesz na Super Biznes.

  • Wypłaty emerytur za 6 i 20 września 2025 nastąpią wcześniej, bo te dni przypadają w soboty
  • We wrześniu seniorzy otrzymają dodatkowo czternastą emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto
  • Pierwsi beneficjenci otrzymają czternastą emeryturę już 1 września, a pieniądze ZUS przekaże do banków jeszcze w sierpniu
  • Dla wielu emerytów będą to najwyższe miesięczne wpływy w całym roku
Wrześniowe terminy wypłat emerytur – co się zmienia? 

We wrześniu 2025 część emerytów otrzyma swoje świadczenia wcześniej niż zwykle ze względu na kalendarz miesiąca. ZUS wypłaca emerytury w siedmiu standardowych terminach każdego miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. W przypadku gdy termin wypada w sobotę, niedzielę lub święto, świadczenia są wypłacane w poprzedzający je dzień roboczy.

W kalendarzu września 2025 roku 6 i 20 dnia miesiąca przypadają w soboty. Oznacza to, że emeryci, którzy normalnie otrzymują swoje świadczenia w tych terminach, dostaną je dzień wcześniej – w piątki.

Zmienione terminy wypłat emerytur we wrześniu 2025:

  • 6 września (sobota) → wypłata 5 września (piątek)
  • 20 września (sobota) → wypłata 19 września (piątek)

Pozostałe terminy bez zmian:

  • 1 września (poniedziałek)
  • 5 września (piątek)
  • 10 września (środa)
  • 15 września (poniedziałek)
  • 25 września (czwartek)

Przesunięcia z terminów wypadających w weekendy obejmą około 1,5-1,6 miliona seniorów łącznie.

14. emerytura – dodatkowy zastrzyk gotówki we wrześniu

ZUS potwierdził, że czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2025 roku automatycznie, bez składania wniosków. W tym roku świadczenie w pełnej wysokości wyniesie 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura.

Pełną kwotę czternastej emerytury otrzymają osoby, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby z wyższymi emeryturami otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Rekordowe wypłaty dla seniorów we wrześniu

Połączenie standardowej emerytury z czternastką oznacza, że wiele osób otrzyma we wrześniu dwukrotność swojego zwykłego świadczenia. Po potrąceniu składki zdrowotnej i podatku, czternasta emerytura "na rękę" wyniesie około 1600-1650 zł netto.

Przykładowe łączne wypłaty we wrześniu (emerytura + czternastka):

  • Przy minimalnej emeryturze: około 3757 zł brutto
  • Przy emeryturze 2500 zł: około 4378 zł brutto
  • Przy emeryturze 3000 zł: około 4778 zł brutto (czternastka pomniejszona)

Harmonogram wypłat czternastej emerytury we wrześniu

Czternastki będą wypłacane automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą, w terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Ostatnia grupa otrzyma pieniądze 1 października – będą to osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Ze względu na przesunięte terminy, część emerytów otrzyma czternastą emeryturę jeszcze wcześniej:

  • Wypłata z 6 września → pieniądze trafią na konta 5 września
  • Wypłata z 20 września → pieniądze trafią na konta 19 września

Kto otrzyma czternastkę we wrześniu?

Czternasta emerytura przysługuje nie tylko emerytom. Pełna lista uprawnionych obejmuje osoby:

  • pobierające emerytury oraz renty,
  • pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • otrzymujące świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Warunkiem jest posiadanie prawa do emerytury lub renty na dzień wypłaty świadczenia oraz nieprzekroczenie progu dochodowego dla pełnej kwoty.

Wrzesień 2025 – miesiąc podwójnej radości dla emerytów

Dzięki połączeniu standardowych emerytur z czternastym świadczeniem, wrzesień 2025 będzie wyjątkowo korzystny dla polskich seniorów. Dodatkowe świadczenie w postaci czternastej emerytury trafi na konta większości emerytów i rencistów we wrześniu, a niektórzy seniorzy mogą się jej spodziewać już pod koniec sierpnia.

Przesunięte terminy wypłat oznaczają również, że część emerytów otrzyma swoje rekordowo wysokie świadczenia jeszcze przed weekendem, co ułatwi planowanie wydatków i wykorzystanie dodatkowych środków.

Mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce
Mediateka.pl
