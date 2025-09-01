- Wypłaty emerytur za 6 i 20 września 2025 nastąpią wcześniej, bo te dni przypadają w soboty
- We wrześniu seniorzy otrzymają dodatkowo czternastą emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto
- Pierwsi beneficjenci otrzymają czternastą emeryturę już 1 września, a pieniądze ZUS przekaże do banków jeszcze w sierpniu
- Dla wielu emerytów będą to najwyższe miesięczne wpływy w całym roku
Spis treści
Wrześniowe terminy wypłat emerytur – co się zmienia?
We wrześniu 2025 część emerytów otrzyma swoje świadczenia wcześniej niż zwykle ze względu na kalendarz miesiąca. ZUS wypłaca emerytury w siedmiu standardowych terminach każdego miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. W przypadku gdy termin wypada w sobotę, niedzielę lub święto, świadczenia są wypłacane w poprzedzający je dzień roboczy.
W kalendarzu września 2025 roku 6 i 20 dnia miesiąca przypadają w soboty. Oznacza to, że emeryci, którzy normalnie otrzymują swoje świadczenia w tych terminach, dostaną je dzień wcześniej – w piątki.
Zmienione terminy wypłat emerytur we wrześniu 2025:
- 6 września (sobota) → wypłata 5 września (piątek)
- 20 września (sobota) → wypłata 19 września (piątek)
Pozostałe terminy bez zmian:
- 1 września (poniedziałek)
- 5 września (piątek)
- 10 września (środa)
- 15 września (poniedziałek)
- 25 września (czwartek)
Przesunięcia z terminów wypadających w weekendy obejmą około 1,5-1,6 miliona seniorów łącznie.
14. emerytura – dodatkowy zastrzyk gotówki we wrześniu
ZUS potwierdził, że czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2025 roku automatycznie, bez składania wniosków. W tym roku świadczenie w pełnej wysokości wyniesie 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura.
Pełną kwotę czternastej emerytury otrzymają osoby, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby z wyższymi emeryturami otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".
Rekordowe wypłaty dla seniorów we wrześniu
Połączenie standardowej emerytury z czternastką oznacza, że wiele osób otrzyma we wrześniu dwukrotność swojego zwykłego świadczenia. Po potrąceniu składki zdrowotnej i podatku, czternasta emerytura "na rękę" wyniesie około 1600-1650 zł netto.
Przykładowe łączne wypłaty we wrześniu (emerytura + czternastka):
- Przy minimalnej emeryturze: około 3757 zł brutto
- Przy emeryturze 2500 zł: około 4378 zł brutto
- Przy emeryturze 3000 zł: około 4778 zł brutto (czternastka pomniejszona)
Harmonogram wypłat czternastej emerytury we wrześniu
Czternastki będą wypłacane automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą, w terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Ostatnia grupa otrzyma pieniądze 1 października – będą to osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
Ze względu na przesunięte terminy, część emerytów otrzyma czternastą emeryturę jeszcze wcześniej:
- Wypłata z 6 września → pieniądze trafią na konta 5 września
- Wypłata z 20 września → pieniądze trafią na konta 19 września
Kto otrzyma czternastkę we wrześniu?
Czternasta emerytura przysługuje nie tylko emerytom. Pełna lista uprawnionych obejmuje osoby:
- pobierające emerytury oraz renty,
- pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
- otrzymujące świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
- rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Warunkiem jest posiadanie prawa do emerytury lub renty na dzień wypłaty świadczenia oraz nieprzekroczenie progu dochodowego dla pełnej kwoty.
Wrzesień 2025 – miesiąc podwójnej radości dla emerytów
Dzięki połączeniu standardowych emerytur z czternastym świadczeniem, wrzesień 2025 będzie wyjątkowo korzystny dla polskich seniorów. Dodatkowe świadczenie w postaci czternastej emerytury trafi na konta większości emerytów i rencistów we wrześniu, a niektórzy seniorzy mogą się jej spodziewać już pod koniec sierpnia.
Przesunięte terminy wypłat oznaczają również, że część emerytów otrzyma swoje rekordowo wysokie świadczenia jeszcze przed weekendem, co ułatwi planowanie wydatków i wykorzystanie dodatkowych środków.