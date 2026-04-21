Zmiany w amerykańskim gigancie. Wieloletni szef Apple Tim Cook żegna się ze stanowskiem

Tim Cook ustąpi ze stanowiska CEO Apple, a jego miejsce zajmie John Ternus, dotychczasowy starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu.

Cook, który pełnił funkcję CEO od 2011 roku, pozostanie w firmie jako prezes zarządu, zapewniając płynne przekazanie obowiązków.

John Ternus, pracujący w Apple od 2001 roku, zostanie ósmym prezesem tej gigantycznej firmy technologicznej.

Apple, wyceniane na około 4 biliony dolarów, to jedna z pięciu największych amerykańskich firm technologicznych.

Kto zastąpi Tima Cooka na stanowisku prezesa Apple?

W poniedziałek firma Apple ogłosiła, że dyrektor generalny (CEO) Tim Cook ustąpi ze stanowiska we wrześniu. Jego miejsce zajmie John Ternus, dotychczasowy starszy wiceprezes do spraw inżynierii sprzętu. Koncern informatyczny w oficjalnym komunikacie zapewnił, że proces przekazania obowiązków będzie płynny. „Cook będzie nadal pełnić rolę CEO latem, blisko współpracując z Ternusem nad płynnym procesem przejęcia działań” – czytamy w oświadczeniu.

To nie jest jednak całkowite pożegnanie. Tim Cook pozostanie w strukturach Apple i obejmie funkcję prezesa zarządu. To pierwsza tak duża zmiana na szczycie władzy w Apple od 2011 roku, kiedy to Tim Cook przejął stery w firmie po legendarnym założycielu, Stevie Jobsie.

Kim jest John Ternus, nowy prezes Apple?

Nowy prezes Apple, John Ternus, nie jest postacią anonimową w firmie, choć dla szerokiej publiczności może być mniej znany. Z gigantem z Cupertino jest związany od 2001 roku. Do tej pory pełnił funkcję starszego wiceprezesa do spraw inżynierii sprzętu. Oznacza to, że nadzorował prace nad kluczowymi produktami, które trafiały do rąk milionów klientów na całym świecie – od iPhone'ów po komputery Mac.

Teraz John Ternus zostanie ósmym prezesem w historii Apple. Przejmuje stery w firmie, której wartość rynkowa jest wyceniana na gigantyczną kwotę około 4 bilionów dolarów, co stawia przed nim ogromne wyzwania i oczekiwania ze strony rynku oraz inwestorów.

The new Apple CEO: John Ternus!He will take over as CEO on September 1, 2026 pic.twitter.com/wlMVb83o9l— Apple Hub (@theapplehub) April 20, 2026

