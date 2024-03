Ceny prądu w Polsce. Nowe zasady

Od sierpnia 2024 roku wchodzą w życie nowe zasady dotyczące rozliczania zużycia energii elektrycznej w Polsce. Chodzi o taryfy dynamiczne na prąd. O co tutaj chodzi? W takim systemie cena 1 kWh energii elektrycznej może być różna o różnych porach w ciągu doby. Ma ona się zmieniać co 15 minut. Dzięki takiej taryfie klienci prywatni mają mieć możliwość zmniejszenia swoich rachunków za prąd. Choć dzięki taryfom dynamicznym będzie można bardziej wpływać na wysokość swoich rachunków, to i tak na całkowitą cenę prądu będą składać się inne stałe opłaty np. podatki. Aby móc skorzystać z taryfy dynamicznej, trzeba będzie zainstalować licznik zdalnego odczytu. Tymczasem proces wymiany liczników przez firmy energetyczne postępuje w żółwim tempie. Sprzedawcy prądu wskazują, że tak naprawdę korzystanie w pełni z możliwości taryf dynamicznych umożliwi dopiero uruchomienie CSIRE (Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii), co ma nastąpić dopiero w wakacje 2025. Zatem wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę niewielu Polaków będzie mogło już latem 2024 roku korzystać z taryf dynamicznych i samodzielnie regulować kwoty na swoich rachunkach za prąd, dostosowując pobór prądu do określonych pór dnia.

Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.